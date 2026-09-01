Dorado Tarde hoy, martes 1 de septiembre: número ganador del último sorteo

Arranca el mes de septiembre y el Dorado Tarde abre la jornada del azar en el centro del país. Supervisado por las autoridades de control e impulsado por la Lotería de Bogotá, este emblemático chance no solo ofrece premios diarios, sino que destina parte de su recaudación a financiar los servicios de salud de los colombianos.



Combinación ganadora de hoy

Consulte a continuación el reporte oficial del sorteo ejecutado a las 3:25 p.m.:



Premio Mayor (4 Cifras):

Balota Especial (La Quinta):

Actualización en vivo: Los números entre corchetes se integrarán automáticamente una vez que la junta directiva y los delegados de la Secretaría de Gobierno firmen el acta de validación en la transmisión.



Claves para entender el Dorado Tarde

Modalidad y costo de participación

Al tratarse de una apuesta permanente o chance, el jugador decide cuánto arriesgar y a qué número (del 0000 al 9999) apostarle. Los tiquetes están disponibles desde $500 o $1.000 pesos (adicionando el 19% del IVA) a través de la red física de Paga Todo o en plataformas de juego en línea.



Escala oficial de aciertos y pagos

Los premios se calculan de manera directa sobre el monto invertido (sin contar el valor del IVA):



4 cifras exactas: Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 3 cifras exactas: Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 2 cifras finales (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 1 cifra final (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Si su tiquete resulta ganador en la jornada de hoy, tenga en cuenta los siguientes cuatro requisitos legales:



Formulario original: Debe conservar el comprobante físico en perfecto estado, sin arrugas, humedad o tachaduras. Cédula a la mano: Presentar la cédula de ciudadanía original en el momento de la redención. Lugar de trámite: Cobre en cualquier terminal Paga Todo para sumas menores. Si el monto supera las 48 UVT (aprox. $2.259.000 pesos), diríjase a la sede administrativa, donde se aplicará el 20% de retención por concepto de Ganancias Ocasionales. Fecha límite: De acuerdo con la Ley 1393, tiene un plazo máximo de un año calendario para reclamar su dinero.

Su nombre está inspirado en la leyenda indígena de El Dorado, arraigada en la Sabana de Bogotá y las tradiciones muiscas. Con el tiempo, la Lotería de Bogotá convirtió esta marca en una completa red de sorteos diarios (Mañana, Tarde, Noche y Festivos) que operan con altos estándares de transparencia técnica.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.