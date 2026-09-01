Super Astro Sol hoy, martes 1 de septiembre: número y signo ganadores del último sorteo

Una nueva oportunidad para probar la suerte llega esta tarde. El tradicional sorteo de Super Astro Sol celebra su jornada de este jueves 27 de agosto de 2026, congregando a miles de apostadores en toda Colombia que buscan convertir una pequeña inversión en un premio millonario.

Para este sorteo de fin de mes, preparamos un formato renovado con todo lo que necesita saber antes, durante y después del juego.



Resultados en directo del Super Astro Sol

En este recuadro se publicará la combinación ganadora tan pronto las balotas salgan de la urna oficial:

Número ganador (4 cifras): 3 - 2 - 2 - 7

Signo zodiacal ganador: Sagitario

(Recuerde: Para validar si su boleto es premiado, verifique el código de barras en los puntos autorizados de SuperGIROS o Su Red).



Datos de transmisión y horarios

Hora del sorteo: 4:00 p. m. (Hora colombiana).

(Hora colombiana). Canal oficial: Transmisión en directo por Canal Uno .

Transmisión en directo por . Verificación digital: Las plataformas de Coljuegos y del concesionario oficial publicarán las actas de resultados minutos después de la emisión en vivo.

¿Cuánto puede ganar hoy?

El plan de premios de Super Astro Sol no se divide entre los ganadores de la fecha; funciona bajo el sistema de multiplicador fijo según lo apostado:



4 cifras + Signo zodiacal 42.000 veces $42.000.000 3 cifras + Signo zodiacal 1.000 veces $1.000.000 2 cifras + Signo zodiacal 100 veces $100.000

Reglamento y forma de juego

Para participar en la jornada de hoy, el apostador debe tener en cuenta los siguientes parámetros:



Combinación: Seleccionar un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Seleccionar un número de (del 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Límites de apuesta: El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos y el valor máximo permitido es de $10.000 pesos .

El valor mínimo por tiquete es de y el valor máximo permitido es de . Modalidad: Puede marcar sus números de preferencia manualmente o pedir una selección aleatoria ("automático") en el terminal.

Operado por Corredor Empresarial S.A. y regulado estrictamente por Coljuegos, este juego de suerte y azar cumple una importante labor de responsabilidad social en el país. Por mandato de la ley colombiana, una fracción importante de la boletería vendida se destina de forma directa a la financiación de la salud pública, aportando recursos a la red hospitalaria estatal.



Paso a paso para reclamar su premio

Si la combinación de esta tarde resulta favorecida con su boleto, siga este protocolo de cobro:



Conservación del boleto: Mantenga el papel físico original sin tachaduras, humedad ni enmendaduras. Cobro de sumas menores: Presente el tiquete original junto con su cédula de ciudadanía en cualquier punto SuperGIROS o Su Red. Cobro de premios mayores: Acuda a la sede administrativa del operador con la cédula ampliada al 150% y el boleto original. Impuestos aplicables: De acuerdo con el Estatuto Tributario, a los premios cobrados se les realiza una retención del 20% por Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.