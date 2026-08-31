Especialistas hablan de una opción para Lucas Murillo distinta al trasplante: ¿de qué se trata?

Una vez Lucas Murillo llegue a Bucaramanga, será sometido a una valoración médica integral para determinar con precisión su estado de salud. Su tratamiento estará a cargo de un equipo multidisciplinario de la Fundación Cardiovascular de Colombia, conformado por especialistas en cardiología, hemodinamia, electrofisiología y cirugía cardiovascular.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular (HIC), explicó ante medios de comunicación que a Lucas “lo vamos a hospitalizar para hacerle todos los exámenes pertinentes: cateterismos, ecos y todo lo necesario para poder hacer una evaluación inicial de si la conducta es seguir con una cirugía de Fontan o hacerle un trasplante cardíaco”.



"Tenemos mucha experiencia": hospital que atenderá a Lucas Murillo

Por ahora, estas son las dos alternativas terapéuticas que contemplan los especialistas: la cirugía de Fontan o un trasplante de corazón. Castillo destacó la experiencia de la institución en este tipo de procedimientos y afirmó que “tememos mucha experiencia en estos procedimientos. Durante los últimos 20 años, tenemos a muchos pacientes operados. Vamos a evaluar muy bien con nuestro equipo médico de cirujanos, hemodinamistas, cardiólogos, electrofisiólogos, etcétera. Van a hacer una evaluación de de Lucas y poderle plantear a la familia, a los papás, qué procedimiento es el indicado para él y esperamos que salga airoso de este procedimiento y pueda tener una vida bastante larga y sana”.

En Colombia, uno de cada cien niños nace con una cardiopatía congénita, un grupo de enfermedades cardíacas presentes desde el nacimiento que, como en el caso de Lucas, requieren atención especializada y tratamientos oportunos para preservar la vida.



Así Lucas se preparó para viajar a Santander

Lucas ya salió de Cúcuta y, después de más de un año de espera, finalmente emprendió junto a su familia el traslado que marcará una nueva etapa en su proceso médico. Antes de partir, el niño de 7 años organizó su propia maleta con medicamentos, documentos y la esperanza de quienes hoy lo acompañan en este viaje decisivo para su salud.



Luis Alfredo Murillo, padre del menor, aseguró en Noticias Caracol que “nosotros estamos preparados. Gracias a Dios fue rápida la evolución que dio el video. Lo ideal es que estuviéramos completos en todos lados”.

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Desde la etapa de gestación, los médicos detectaron una falla cardíaca en Lucas. A los pocos días de nacido tuvo que someterse a su primera intervención quirúrgica y, desde entonces, ha enfrentado un complejo recorrido médico que incluye tres cirugías cardíacas, diez cateterismos y otros procedimientos de alta complejidad.

Su madre, Andrea García, recordó algunos de los momentos más difíciles que ha vivido su hijo. “Al principio Luca estuvo en riesgo de muerte como tres veces. Él tuvo un paro cardiorrespiratorio de una hora. A los médicos les tocó hacerle reanimación directamente al corazón.”, manifestó.

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Por recomendación médica, el menor fue trasladado en un avión ambulancia. Según su familia, desde hace cerca de un año no se le mide la saturación y, además, ha presentado múltiples trombos que podrían haber comprometido el funcionamiento de algunos órganos.

Ahora, el equipo de Falla Cardíaca que lo espera en Bucaramanga deberá determinar si reúne las condiciones para avanzar hacia un eventual trasplante. Mientras tanto, su familia mantiene la esperanza de encontrar las respuestas que durante tanto tiempo ha buscado y pide a la comunidad acompañarlos con sus oraciones.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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