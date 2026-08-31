La millonaria sanción que podría recibir la empresa que remodeló la escaleras de Rogelio Salmona

“Duele ver cómo se destruye sin mucho conocimiento y respeto un patrimonio que ha sido reconocido como bien de interés cultural”, así reaccionó María Elvira Madriñán Saa, presidenta de la junta directiva de la Fundación Rogelio Salmona, al video en que se muestra cómo destruyeron unas escaleras de un apartamento diseñado por el fallecido arquitecto en el norte de Bogotá. Las escaleras de ladrillo y madera fueron reemplazadas por unas de vidrio. Deconama Studio fue la empresa que publicó esta modificación y ha sido objeto de una polémica que hasta podría llevarlos a pagar una millonaria sanción, pero para entender la multa, hay que comprender la importancia de esta escalera.

El apartamento está ubicado en la localidad de Usaquén y hace parte del Edificio Altos de Santana, que colinda con los cerros orientales y posee un total de 15 apartamentos. Este proyecto de Rogelio Salmona inició su construcción en 1986 y culminó en 1990. La obra fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito distrital a través de la Resolución 2043 de 2010. De hecho, la estructura está cobijada por una protección de nivel dos. En otras palabras, el edificio es de conservación tipológica, lo que quiere decir que el inmueble tiene valores arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana que deben ser conservados por su importancia en cuanto arquitectura y urbanismo.

En el caso del apartamento de Altos de Santana, reemplazar las escaleras y otras acciones no están permitidas sin el previo aval y asesoría respectiva. "Al realizar estas intervenciones, sin contar con los permisos y autorización del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), se inició ya un proceso sancionatorio que va en dos vías", declaró el director del Idpc, Diego Parra, en entrevista con Noticias Caracol. Para este punto deben aclararse dos cuestiones. La primera es que el Instituto es el encargado de otorgar permisos de alteraciones en inmuebles con la debida asesoría para no afectar el valor patrimonial. Lo segundo es que los propietarios conocen de antemano, en el momento que adquieren el inmueble, que este tiene declaratoria como BIC en el certificado de libertad y tradición. La Ley General de Cultura define lo que se puede en los inmuebles según el nivel patrimonial. “En este caso, la protección recae sobre todo el inmueble, sobre todo el predio, fachadas, volumetrías, zonas comunes y cada uno de los apartamentos. Al interior de cada uno de los apartamentos también recae esa protección del patrimonio cultural”, recalcó Parra.



Este es el valor de la millonaria multa que podría pagar la empresa

Parra explicó a Noticias Caracol que ya se inició un proceso sancionatorio por el cual la empresa podría pagar una millonaria multa. Asimismo, el propietario enfrentaría sanciones. Para iniciar, los profesionales pagarían multas que irían desde los 400 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Además, tendrían que restituir la escalera y otras modificaciones que, al parecer, se hicieron en el apartamento, pero no aparecieron en el video. Por su parte, el dueño del apartamento posiblemente pagaría de 200 a 500 salarios mínimos mensuales, pero también podría perder beneficios que gozan personas que viven en BIC.



Y es que, debido a que los propietarios de estos inmuebles usados para vivienda tienen el deber de conservar el patrimonio, ellos gozan de una equiparación de estrato, lo que quiere decir que pagan servicios públicos como si fueran de estrato uno y también gozan de un descuento en el impuesto predial. Eso sí, solo pueden acceder a estas oportunidades siempre y cuando mantengan el lugar en óptimas condiciones. “Si realizan obras sin permiso, si realizan obras que afectaron los valores, se les retira inmediatamente ese beneficio de equiparación de estrato y de descuento predial”, explicó Parra.

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Hasta ahora, el Idpc no ha entrado en contacto con los profesionales de la empresa. Por su parte, Deconama no ha emitido un comunicado oficial y eliminó el video original que causó revuelo en redes sociales y encendió el debate sobre la conservación del patrimonio.

¿Por qué las obras de Rogelio Salmona fueron declaradas como Bien de Interés Cultural?

Rogelio Salmona (1927-2007) fue un arquitecto colombo-francés que trabajó en los talleres de Le Corbusier, y después de una serie de viajes entre España y Europa consolidó su estilo propio, abandonando el funcionalismo para adoptar la “poética del lugar”. Fue así que concibió a la arquitectura como más con un soporte de memoria colectiva y una herramienta de democratización del espacio urbano; un concepto que aplicó en Bogotá, que ha adornado su visual y le ha otorgado una identidad única. Sus obras son fáciles de distinguir por un material: el ladrillo cerámico cocido en piedra angular. Además de eso, poseen un excepcional valor estético, histórico y simbólico que hoy componen la identidad y el urbanismo de Colombia. Muchas de sus obras están en toda Bogotá: el Eje Ambiental, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Biblioteca Virgilio Barco, entre otros.

María Paula Rodríguez Rozo

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