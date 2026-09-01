Caribeña Día resultados del 1 de septiembre de 2026: números ganadores de hoy

Para muchas personas, la jornada de apuestas no termina al mediodía. En la tarde entra en escena La Caribeña Día, un sorteo de chance que publica un resultado diario basado en una combinación de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. El juego hace parte de los sorteos de números que operan de manera permanente en Colombia y sus resultados pueden consultarse todos los días a través de canales autorizados. La mecánica es directa: se registra una combinación numérica y se espera la publicación del resultado oficial para verificar si existe algún tipo de acierto. El sorteo de Caribeña Día se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde.



Caribeña Día resultados de hoy, 1 de septiembre de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

El resultado será actualizado una vez concluya el sorteo correspondiente a este martes 1 de septiembre de 2026 y se publique la información oficial. En caso de que no lo sepa, La Caribeña Día es una modalidad de chance en la que los participantes seleccionan un número comprendido entre 0000 y 9999. Después del cierre de apuestas, el sorteo determina una combinación de cuatro cifras que sirve como referencia para la asignación de premios según la modalidad elegida por cada jugador. Además de las cuatro cifras principales, el resultado incluye una quinta cifra que también se divulga junto con el número ganador. Por eso, cuando se consultan los resultados del día, normalmente aparecen ambos datos.



Modalidades de apuesta en Caribeña Día

El juego contempla diferentes formas de participación:



Cuatro cifras directo

Cuatro cifras combinado

Tres cifras directo

Tres cifras combinado

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Último resultado de Caribeña Día

Antes del sorteo del 1 de septiembre de 2026, el resultado más reciente disponible corresponde al 31 de agosto de 2026. Ese día la combinación ganadora fue 1006 y la quinta cifra fue 8. Quienes realizaron apuestas para esa fecha pueden revisar sus comprobantes y comparar las cifras registradas con el resultado oficial publicado tras el sorteo. Si las cifras coinciden con alguna modalidad premiada, es importante conservar el comprobante original. Ese documento es requerido para los procesos de validación y eventual reclamación del premio. También conviene contrastar la información únicamente con resultados publicados por operadores y canales autorizados, ya que esos son los registros utilizados para confirmar los aciertos y tramitar los pagos correspondientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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