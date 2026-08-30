Los vínculos secretos de esmeralderos asesinados con algunos altos funcionarios del gobierno Petro.

Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, es una pieza clave dentro del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), caso por el que está siendo procesada por lavado de activos y tráfico de influencias. Pero ella también guarda los secretos de la relación que tuvieron altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro con 'Pedro Pechuga', uno de los más poderosos esmeralderos del país.

En una declaración que rindió ante la sala de instrucción en la Corte Suprema de Justicia, Sandra Ortiz comenzó por reconocer su cercanía con el esmeraldero: "Tuve una relación, un noviazgo con un empresario muy importante de ese sector y no todos los del sector minero y esmeraldero son bandidos, hay gente buena también en ese sector. Era un empresario que no tiene un solo señalamiento, pero para instrumentalizar más mi proceso, le pusieron un alias hasta los medios de comunicación".

La persona a la que se refería era Juan Sebastián Aguilar, también conocido como 'Pedro Aguilar' o 'Pedro Pechuga', uno de los hombres más cercanos al fallecido esmeraldero Víctor Carranza. Tras varios atentados, fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 al interior de su propia casa, en un exclusivo conjunto en el norte de Bogotá. Noticias Caracol revela la fotografía de alias Carracas, un francotirador de la guerrilla que, según las autoridades, fue contratado para cometer ese crimen. Casi un año después, en la misma urbanización y con la participación de un francotirador, fue asesinado Hernando Sánchez, socio inseparable y vecino de 'Pedro Pechuga'. El doble asesinato revivió las oscuras épocas de la guerra verde.



Según Ortiz, su pareja era un empresario tan importante que los más altos funcionarios del Estado e, incluso, candidatos presidenciales lo buscaban permanentemente: "Una persona que no tiene una sola investigación, ni siquiera debe un parte, que se reunía desde el Presidente de la República de Colombia, magistrados, se reunía con políticos, con congresistas, senadores, representantes, gobernadores, exgobernadores, con todo el mundo. En este país, en sitios públicos, iban a su finca candidatos presidenciales (...) dónde está en el Código Penal que tipifiquen que por ser familiar o por tener una cercanía o haber tenido una relación con alguien del sector, tengo que estar hoy imputada, y que le hayan dado eso como un agravante".



Las visitas de 'Pedro Pechuga' en la Casa de Nariño

Las afirmaciones hechas por Ortiz en mayo de 2025 terminaron por validar las sospechas sobre los poderosos amigos de Aguilar en el Estado. Los registros oficiales de ingreso a la Casa de Nariño revelan que 'Pedro Pechuga' visitó la sede presidencial en múltiples ocasiones, destacando un registro en video del 5 de junio de 2023 donde aparece caminando detrás de Sandra Ortiz, además de otra visita asentada el 12 de octubre de ese mismo año.



La influencia de Aguilar también se extendió al Congreso. El expresidente del Senado, Iván Name, quien también es procesado por el escándalo de la UNGRD, reconoció ante la Corte Suprema de Justicia su estrecha amistad con el esmeraldero, a quien defendió describiéndolo como "un empresario serio y honesto".

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Sandra Ortiz ha dicho que ella es una víctima dentro del proceso de la UNGRD. Incluso, en una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y la periodista Catalina Vargas, afirmó como parte de esa narrativa que su pareja fue asesinado por supuestamente ser testigo de las irregularidades en ese caso: "Las personas que están interesadas en que no hable la verdad, que no cuente la historia y porque el principal testigo lo asesinaron".



Revelaciones exclusivas de los antiguos socios de 'Pedro Pechuga'

Las declaraciones públicas de Ortiz se contradicen con las versiones de antiguos socios de su pareja que revela en exclusiva Noticias Caracol. Eduard Rincón, alias Boyaco Sinaloa, un reconocido esmeraldero que negoció con Estados Unidos sus deudas de narcotráfico y está siendo investigado en la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo, dijo que el asesinato de 'Pechuga' y el de su socio, Hernando Sánchez, no fue por temas políticos: "Ese cuento de política, eso es mentira. La mujer era política. ¿Sí me entiende? La novia o la mujer, no sé cómo es".

La grabación de este audio es de agosto del 2025, cuando 'Boyaco Sinaloa' asistió un polémico desayuno convocado por los entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía. 'Boyaco Sinaloa' iba acompañado de su amigo Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y quien trabajaba como integrante de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de la excongresista María José Pizarro. En ese momento ella afirmó públicamente que desconocía de esta reunión.

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En otro aparte de la conversación, contaron a los jefes de Inteligencia que los dos poderosos esmeralderos eran muy cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y revelaron la existencia de un plan con el que lograron infiltrar la presidencia de Gustavo Petro a través de Ortiz:



Javier Grajales: A esa señora la mete Hernando, precisamente. Y busca el espacio a través de otra persona con un regalo, ¿sí? Para que termine llegando a...

Jorge lemus: ¿Hernando o Pechuga?

Javier Grajales: Hernando. Pechuga se volvió el amante. Pero quien direccionó eso fue Hernando Sánchez para poder penetrar al Gobierno.

La razón por la que asesinaron a 'Pedro Pechuga', según sus socios

En la conversación, 'Boyaco Sinaloa' reconoció que sus exsocios tenían fuertes aliados políticos. Pero, según él, la verdadera razón del doble asesinato sería un millonario robo de esmeraldas:



'Boyaco Sinaloa': le robaron a don Julio y a toda la sociedad de la empresa 170.000 millones en esmeralda. Se la robó 'Pechuga' y Hernando.

Javier Grajales: se metieron a la mina y sacaron la producción.

'Boyaco Sinaloa': se metieron no, es que allá hay un sistema que apagaban las cámaras. Entonces, ¿quién manejaba las cámaras? 'El tuerto' (Hernando Sánchez) y 'Pechuga', entre los dos. Entonces apagaban las cámaras y podían hacer lo que quisieran. Se robaron en una tula toda la producción. Grande. 170.000 millones de pesos. Eso fue en una sola noche. Y más lo que robaron antes y después siguieron robando.

'Boyaco Sinaloa', incluso, aseguró que el crimen de 'Pedro Pechuga' tuvo que contar con la complicidad de su socio Hernando Sánchez: "Se robaban a los socios. ¿Por qué matan a 'Pechuga' y Hernando no se va de ahí? Sigue confiado. ¿Por qué matan a 'Pechuga' y Hernando sigue viviendo ahí? ¿Sí me entiende? Él tuvo que haberse prestado para esa vuelta de 'Pechuga'. Y después se la cobraron a él también. Tiene que haber disgustos ahí entre todos, por el robo, porque es que hay robos ahí entre ellos, pero robos grandes no poquitos".

Después de casi un año de estar detenida por el caso de la UNGRD, Sandra Ortiz quedó en libertad hace algunos meses por vencimiento de términos, pero sigue vinculada a la investigación. Estas revelaciones dejan nuevo interrogantes sobre el verdadero alcance de las relaciones entre los esmeralderos y altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro. Noticias caracol buscó a Ortiz y al gobernador de Boyacá, pero no obtuvo respuesta.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL