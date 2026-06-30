Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, martes 30 de junio de 2026: números ganadores

El cierre del primer semestre de 2026 llega con una expectativa sin precedentes para miles de apostadores en el centro del país. Este martes 30 de junio, el sorteo del Dorado Tarde se posiciona una vez más como el epicentro de la esperanza para aquellos que buscan transformar una pequeña inversión en un capital significativo, bajo una de las modalidades de juego más tradicionales y fiscalmente transparentes de Colombia.



Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, martes 30 de junio de 2026

Como es costumbre, la cita con la fortuna se cumplió a las 3:25 p. m., bajo la estricta supervisión de delegados de los entes de control y con la certificación de legalidad que caracteriza a este sorteo, el cual cuenta con el respaldo total de la Lotería de Bogotá. A continuación, presentamos la información del sorteo de hoy:



Números ganadores : 5206

: 5206 La “Quinta” cifra: 6

(Nota: Los datos oficiales se actualizan en los terminales de venta y puntos autorizados como Paga Todo minutos después de finalizado el sorteo en el Canal 1).



¿Cómo participar de Dorado Tarde?

Desde una perspectiva económica, el Dorado Tarde no es solo un fenómeno de entretenimiento, sino un engranaje vital en la financiación de la salud pública en Colombia. Al operar bajo la modalidad de chance o apuesta permanente, este juego permite que los recursos fluyan de manera diaria hacia los hospitales y el bienestar social, cumpliendo con la transferencia de millonarios fondos derivados de la explotación de monopolios de juegos de suerte y azar.

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El nombre del sorteo, que rinde homenaje a la mítica leyenda de El Dorado y a la cultura muisca de la Sabana de Bogotá, refleja una evolución de décadas en la que el juego se ha diversificado en una familia de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos) para adaptarse a los flujos de consumo de los ciudadanos.

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes físicos preimpresos, el Dorado Tarde ofrece una flexibilidad técnica que favorece al apostador con presupuestos limitados. Los jugadores pueden participar con montos mínimos desde $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA), eligiendo su propia combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999. La estructura de premios es uno de sus mayores atractivos económicos:



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado.

3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la inversión.

2 cifras (Pata): Otorga 50 veces lo jugado.

1 cifra (Uña): Paga 5 veces el valor neto de la apuesta.

Además, existe la opción del chance combinado, que aunque reduce el factor de ganancia, incrementa sustancialmente las probabilidades estadísticas al permitir ganar con los números en cualquier orden. Para los afortunados de este 30 de junio, es imperativo seguir los protocolos legales para garantizar el recaudo del premio. El tiquete original debe conservarse en perfecto estado, ya que es el único soporte legal para el cobro. Asimismo, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original.



En términos fiscales, si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el ganador debe estar preparado para una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, un recaudo que se destina directamente a las arcas del Estado. Finalmente, recuerde que, según la Ley 1393, el plazo máximo para reclamar el dinero es de un año calendario; de lo contrario, los fondos caducan y se transfieren al sistema de salud.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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