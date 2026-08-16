Resultados Chontico Día hoy, 16 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este domingo 16 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. La extracción se desarrolla como parte de la programación habitual de este juego de chance y, una vez finaliza, el operador da a conocer la combinación oficial para que se pueda comparar con los comprobantes registrados durante la jornada.

Resultados Chontico Día del 16 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados que se deben consultar:



Número ganador: 3251

3251 Quinta cifra: 5

¿A qué hora se juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año a la 1:00 p.m., incluidos domingos y días festivos.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la jugada y se registra en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas.

El juego contempla diferentes modalidades, de acuerdo con el número de cifras acertadas y la forma en que se registra la apuesta. Entre ellas se encuentran:



Una cifra o “uña”.

Dos cifras o “pata”.

Tres cifras directo o “pleno”.

Tres cifras combinado.

Cuatro cifras directo o “superpleno”.

Cuatro cifras combinado o “supercombinado”.

La quinta cifra corresponde a una balota complementaria que se utiliza en las modalidades que contemplan esta opción. Por ello, antes de verificar un posible premio es importante revisar las condiciones de la jugada registrada en el tiquete.



¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Si las cifras del comprobante coinciden con el resultado oficial, el primer paso consiste en conservar el tiquete original sin modificaciones. El documento debe permanecer legible y sin tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones que puedan dificultar su validación.



Para el trámite de cobro se requiere presentar el comprobante original y el documento de identidad. Dependiendo de la cuantía obtenida, el operador puede solicitar documentación adicional y establecer un punto específico para efectuar el pago.

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Los premios que superan los límites definidos por la legislación colombiana también están sujetos a las disposiciones tributarias correspondientes, incluida la retención por concepto de ganancias ocasionales cuando resulte aplicable.



¿Cuánto tiempo hay para reclamar el premio?

El comprobante ganador tiene un plazo de un año contado desde la fecha del sorteo para adelantar el proceso de reclamación, de acuerdo con las disposiciones aplicables al chance.

Una vez transcurre este periodo sin realizar el cobro, el derecho a reclamar el premio expira. Por esta razón, después de consultar los resultados es importante conservar el tiquete y realizar oportunamente cualquier trámite que corresponda.

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Asimismo, se recomienda consultar los números ganadores únicamente en canales oficiales y evitar publicar fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger la información de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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