Resultados Caribeña Día hoy, 16 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 16 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Una vez termina la extracción oficial, se publica la combinación correspondiente a esta edición para que quienes cuentan con un comprobante puedan verificar las cifras registradas y consultar si existe coincidencia con el resultado.

Resultados Caribeña Día del 16 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este domingo, estos son los resultados de la jornada:



Número ganador: 3972

3972 Quinta cifra: 5

¿A qué hora se juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día serealiza diariamente a las 2:30 p. m., incluidos domingos y días festivos.

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para registrar una jugada, se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se establece el valor correspondiente y se realiza el registro en un punto autorizado o mediante los canales habilitados.



El juego ofrece diferentes modalidades, de acuerdo con la forma en que se realiza la apuesta. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: coincidencia de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en el orden establecido.

Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o “pata”.

Una cifra o “uña”.

La quinta cifra corresponde a una balota adicional que aplica en las modalidades que incluyen esta opción. Por ello, es necesario revisar las condiciones específicas de la jugada antes de determinar si existe un premio.



¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Si el número registrado coincide con el resultado oficial, se debe conservar el comprobante original en buenas condiciones. El documento no debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones que puedan impedir su validación.



Para efectuar el cobro se requiere presentar el tiquete y un documento de identidad. De acuerdo con el valor del premio, pueden ser necesarios documentos adicionales y procedimientos específicos establecidos por el operador.

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Los premios que superan los límites fijados por la legislación colombiana están sujetos a las disposiciones tributarias correspondientes y, cuando aplica, a la retención por concepto de ganancias ocasionales.



¿Cuánto tiempo hay para reclamar el premio?

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar cuentan con un plazo establecido por la legislación para realizar el proceso de cobro. En términos generales, el ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo.

Cuando este periodo vence sin que se adelante la reclamación, el derecho al cobro expira. Por ello, después de verificar un resultado favorable, es recomendable conservar el comprobante y realizar oportunamente el trámite correspondiente.

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Finalmente, se aconseja consultar los resultados únicamente en los canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el propósito de proteger la información de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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