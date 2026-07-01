Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026: números ganadores

¿El inicio del segundo semestre de 2026 arranca con una expectativa sin precedentes para miles de apostadores en el centro del país. Tras el cierre de un primer periodo del año marcado por la estabilidad en los juegos de suerte y azar, este miércoles 1 de julio, el sorteo del Dorado Tarde se posiciona nuevamente como un pilar fundamental de la esperanza económica para quienes buscan convertir una inversión mínima en un capital significativo. Este sorteo, plenamente respaldado por la Lotería de Bogotá, no es solo un fenómeno de entretenimiento, sino un engranaje vital en la financiación de la salud pública en Colombia.



Resultados Dorado Tarde último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Como es habitual en esta dinámica de apuestas permanentes, la cita con la fortuna se cumple a las 3:25 p. m., operando bajo la estricta supervisión de delegados de los entes de control y con la certificación de legalidad correspondiente. A continuación, presentamos la información del sorteo de hoy:



Números ganadores : 5072

: 5072 La “Quinta” cifra: 5

(Nota: Los datos oficiales se actualizan en los terminales de venta y puntos autorizados minutos después de finalizado el sorteo en el Canal 1).



¿Cómo participar de Dorado Tarde?

Desde una perspectiva de análisis económico, el Dorado Tarde permite que los recursos fluyan de manera diaria hacia los hospitales y el bienestar social, cumpliendo con la transferencia de millonarios fondos derivados de la explotación de los monopolios de juegos de suerte y azar. A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes físicos preimpresos, este sorteo ofrece una flexibilidad técnica que favorece al apostador con presupuestos limitados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los jugadores tienen la libertad de diseñar su propia jugada, eligiendo una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y definiendo de manera autónoma el presupuesto que desean invertir. Las apuestas pueden realizarse desde montos mínimos de $500 o $1.000 pesos, a los cuales se les debe sumar el 19% del IVA. La estructura de premios es uno de sus mayores atractivos económicos por su alta tasa de retorno proporcional:



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado.

3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la inversión.

2 cifras (Pata): Otorga 50 veces lo jugado.

1 cifra (Uña): Paga 5 veces el valor neto de la apuesta.

Además, existe la opción del chance combinado, que permite ganar si los números seleccionados aparecen en cualquier orden. Aunque esta modalidad reduce el factor de ganancia, incrementa sustancialmente las probabilidades estadísticas de éxito para el ciudadano.

Para los afortunados que logren acertar este 1 de julio, es imperativo seguir los protocolos legales para garantizar el recaudo del dinero. El tiquete original debe conservarse en perfecto estado, ya que es el único soporte legal para el cobro; no debe presentar tachaduras, enmiendas ni humedad. Asimismo, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original al momento del trámite.



En términos fiscales, si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el ganador debe estar preparado para una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, un recaudo que se destina directamente a las arcas del Estado. Finalmente, es crucial recordar que, según la Ley 1393, el plazo máximo para reclamar el dinero es de un año calendario; de lo contrario, los fondos caducan y se transfieren automáticamente al sistema de salud. El nombre del sorteo, que rinde homenaje a la leyenda de El Dorado y a la cultura muisca, continúa así su legado de prosperidad y apoyo social en la Sabana de Bogotá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad