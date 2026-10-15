¿El Movistar Arena será Tigo Arena? Esto dijo Carlos Blanco, CEO de Tigo

La integración de Tigo y Movistar ha generado preguntas entre los usuarios sobre los posibles cambios en el servicio de telefonía móvil, la señal que aparecerá en sus celulares y los trámites que deberán realizar. Frente a estas inquietudes, Carlos Blanco, CEO de Tigo, explicó en diálogo con Noticias Caracol qué deben tener en cuenta los clientes y cuáles son los planes de la compañía en Colombia.

Una de las principales dudas es si los usuarios tendrán que cambiar su tarjeta SIM o realizar algún procedimiento para adaptarse a la operación. Según explicó Blanco, no será necesario hacer trámites adicionales, pues la empresa se encargará de gestionar el proceso.

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¿Qué cambiará para los usuarios de Movistar?

De acuerdo con el CEO de Tigo, los usuarios no tendrán que solicitar una nueva tarjeta SIM ni realizar trámites adicionales para que se haga efectivo el cambio. Además, señaló que en los celulares iPhone ya comenzaría a desaparecer el nombre de Movistar de la señal para dar paso a la identificación de Tigo.



Sin embargo, este cambio no implica modificaciones en la forma en que los clientes utilizan sus servicios. Según explicó Blanco, los usuarios podrán seguir manejando su telefonía, televisión, recibos y facturas de la misma manera, con los valores que les correspondan. La principal diferencia será que, en lugar de aparecer el nombre de Movistar, comenzará a mostrarse el de Tigo.

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“Es un mensaje de tranquilidad que su servicio como lo han venido usando como usuarios no cambia en absolutamente nada (...) tanto a clientes naturales y corporativos”, afirmó el CEO.

Tigo anuncia inversiones en conectividad y tecnología 5G

Otro de los puntos abordados por Blanco fue la inversión que proyecta la compañía, estimada en $8 billones. Según explicó, los recursos permitirán ampliar la cobertura de la tecnología 5G a más de 300 municipios y fortalecer la infraestructura de fibra óptica.

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El directivo también se refirió a los compromisos que asumirá Tigo frente a las autoridades regulatorias, teniendo en cuenta la participación que tendrá la compañía en el mercado de las telecomunicaciones tras la integración. “Vamos a competir con transparencia y sin abusar, cumpliremos los condicionamientos de la SIC y la CRC”, afirmó Blanco.

El CEO agregó que la compañía buscará ampliar su presencia y mejorar la calidad del servicio. “Vamos a ser competitivos en llegar a más zonas y con mejor calidad”, señaló.

En Noticias Caracol en vivo hablamos con Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia, sobre la desaparición de Movistar y la entrada en operación en el país de Tigo. Blanco aseguró que los clientes no tienen de que preocuparse por este cambio en la compañía, ya que no tendrá repercusión… pic.twitter.com/SwKwxoNFoB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 16, 2026

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¿Qué dijo sobre la competencia en Colombia?

Durante la entrevista con Noticias Caracol, Blanco también habló sobre la reacción de sus competidores frente al negocio y destacó que la operación ha coincidido con mayores inversiones en el sector. "Nuestro principal competidor cuando se enteró del negocio empezó a invertir en Colombia y eso es bueno”, manifestó.

La integración plantea nuevos retos para el mercado de telecomunicaciones en Colombia, en particular en materia de cobertura, calidad del servicio y competencia. En ese escenario, Tigo tendrá que cumplir los condicionamientos establecidos por las autoridades correspondientes.

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¿El Movistar Arena cambiará de nombre a Tigo Arena?

Una de las aclaraciones más llamativas de Blanco estuvo relacionada con el Movistar Arena de Bogotá. Ante la posibilidad de que la integración también tuviera efectos sobre el nombre del escenario, el CEO descartó que Tigo vaya a entrar en ese mercado.

El directivo fue enfático al referirse al tema: “No va a ser Tigo Arena”. Blanco aclaró que la decisión sobre el nombre del escenario está en manos de sus propietarios, quienes serán los encargados de anunciar cómo se llamará el recinto destinado a albergar eventos culturales y de entretenimiento.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO