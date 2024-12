Este miércoles es un día clave para el salario mínimo en Colombia: ¿cuál es la razón?

A las 2:00 de la tarde de este miércoles 18 de diciembre se reunirán en el Ministerio de Trabajo los representantes del Gobierno nacional con las centrales obreras y empresas privadas en una de las últimas sesiones para tratar de concertar el salario mínimo de 2025, sin necesidad de que este sea fijado por decreto presidencial.

Aunque en principio de las negociaciones la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, propuso un 12% de incremento, mismo porcentaje que se tuvo para 2024, el Gobierno nacional dejó clara su posición de que ese esa alza no será posible y que lo más idóneo sería un aumento de un solo dígito.

Por su parte, Acopi habló en un inicio de incrementar el salario mínimo en el 5,2% para evitar la pérdida de empleos y el cierre de pequeñas industrias. Sin embargo, con el paso de los días y de las negociaciones su propuesta ya ronda en el 7%.

En lo concerniente al Gobierno nacional, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló en días pasados que la cifra del incremento estaría próxima al 6,2%, lo que coincide muy de cerca con el pronóstico del Banco de la República.

Publicidad

(Lea también: Salario mínimo en Colombia 2025: esto es lo que viene tras la falta de acuerdo )

Precisamente el pasado 8 de diciembre el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en diálogo con Noticias Caracol en vivo , se refirió al salario mínimo para 2025: “No me atrevo a dar un número ni me parece que corresponda al banco decir un número, pero lo que sí me parece muy importante es que el objetivo o es subir los salarios nominales, el objetivo es subir los salarios reales. El año pasado se aumentaron los salarios un 12% y la inflación va a ser un poco más del 5%. Es tal vez uno de los aumentos en salario real más fuerte que ha habido en la historia y vino por la reducción de la inflación”.

Publicidad

Villar explicó que “no podemos pretender que el aumento del salario vuelva a ser de la misma magnitud nominal del año pasado, cuando la inflación prevista para el año entrante es 3%. La norma dice que el aumento del salario mínimo debe ser superior a la inflación observada. Es cierto que hay que hacer un aumento significativo del salario, pero debe ser un aumento que tenga en cuenta que la inflación va a ser ligeramente superior al 5% y el año entrante del 3%. Si uno tiene en cuenta eso, debe ser cuidadoso porque de otra forma podemos llegar a una situación donde las empresas pequeñas terminan cerrando. Es importante ser moderados y cuidadosos sin perjuicio de que el propósito, por supuesto, es aumentar el poder adquisitivo de los salarios y que la población mejore su capacidad de compra, pero con unas condiciones que reconozcan que la inflación está bajando”.

En aquella oportunidad, Villar complementó que “el salario mínimo en Colombia es bajo porque el nivel de ingreso en el país es bajo, más bajo que el salario mínimo. Entonces, mucha gente en Colombia gana menos que el salario mínimo. Eso quiere decir que lo que tenemos que preocuparnos es por subir ese nivel de ingreso promedio y repartirlo bien”.

¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo para la concertación del salario mínimo para 2025?

En caso de que Gobierno, centrales obreras y empresarios no lleguen a un acuerdo para definir el aumento que tendrá el salario mínimo para 2025, este se fijará a través de decreto presidencial, tal y como sucedió el año anterior.

Publicidad

Antes del 30 de diciembre de 2024 tendrá que estar listo el decreto con el porcentaje de aumento.