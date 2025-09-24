Estos son los resultados de El Sinuano Día del 24 de septiembre del 2025: ¿usted es el ganador?

La tarde de este miércoles 24 de septiembre, se celebró un sorteo más de El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más esperados y con mayor arraigo en la costa norte de Colombia. La edición de este sorteo se realizó puntualmente a las 2:30 p.m, bajo la supervisión de delegados autorizados, garantizando la transparencia del proceso ante los miles de ciudadanos que participan diariamente.



Resultado oficial 24 de septiembre

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

pendiente Quinta cifra: pendiente

Aunque la verificación final y el cobro de premios deben realizarse en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales del sorteo, este número genera inmediatamente la posibilidad de multiplicar la inversión para quienes acertaron la combinación.

El Sinuano Día se ha consolidado como un referente esencial en el panorama de los chances colombianos, destacando por su popularidad en departamentos clave de la región Caribe, incluyendo Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo no solo representa una oportunidad diaria para aquellos que buscan cambiar su suerte, sino que también mantiene una tradición de juego con más de 13.000 ediciones realizadas. Su éxito se debe en parte a que su formato está diseñado para ser accesible, permitiendo apuestas que van desde un mínimo de $500 pesos colombianos hasta un máximo de $25.000 pesos.

La amplia participación en El Sinuano Día se sustenta en la variedad de modalidades disponibles para los jugadores. Quienes apuestan pueden buscar el "superpleno" al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, o participar en el formato combinado donde el orden no es determinante. Otras opciones incluyen acertar las tres últimas cifras (directo o combinado), las dos últimas cifras (conocida como "pata"), o la última cifra ("uña"). Las ganancias obtenidas en estas diferentes modalidades dependen del monto apostado y pueden multiplicar considerablemente la inversión inicial.



Reclamo de premios

El proceso de cobro depende del valor del premio:



Menores a 48 UVT: basta con presentar el tiquete original, documento de identidad y copia de la cédula.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar adicionalmente el formato SIPLAFT en el punto autorizado.

Mayores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente; en este caso, el pago se realiza mediante transferencia en un plazo máximo de ocho días hábiles.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL