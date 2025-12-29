Gremios y centrales obreras reaccionan a aumento del 23,7% del salario mínimo en Colombia para 2026

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro este 29 de diciembre de fijar por decreto un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, que deja el salario mínimo en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales a partir del 1 de enero, FENALCO y la ANDI coincidieron en advertir riesgos para el empleo, la inflación y las finanzas públicas, y cuestionaron el desarrollo de la mesa de concertación salarial. Entretanto, las centrales obreras celebraron el porcentaje que anunció el presidente.

El Gobierno tomó la decisión luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación salarial, instalada desde el 1 de diciembre, entre representantes de trabajadores, empleadores y el Ejecutivo. De acuerdo con la Ley 278 de 1996, ante la falta de consenso, el presidente tiene la facultad de definir el ajuste por decreto antes del 30 de diciembre.



Gremios empresariales cuestionan aumento del salario mínimo 2026 en Colombia

Fenalco se pronunció sobre aumento del 23,7%

Fenalco, gremio que agrupa al sector del comercio, afirmó que el resultado confirma que en la mesa de concertación "nunca existió una discusión técnica real, ni una voluntad genuina de concertación". Su presidente, Jaime Alberto Cabal, aseguró que "desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada".

En su pronunciamiento, el gremio sostuvo que la decisión es "desproporcionada" frente a variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, y advirtió que "la decisión fue anticipada, unilateral y abiertamente populista". De acuerdo con sus estimaciones, un empleador podría enfrentar costos mensuales cercanos a los tres millones de pesos por trabajador al sumar salario, prestaciones y aportes parafiscales.



Según Fenalco, el aumento del salario mínimo en una economía altamente indexada puede trasladarse rápidamente a los precios de bienes y servicios, lo que reduciría el poder adquisitivo de los hogares. "El incremento del salario mínimo presionará el gasto público al elevar la nómina estatal y limitará el margen del Banco de la República para reducir las tasas de interés, afectando la inversión, el crédito y el crecimiento económico", se lee en el comunicado del gremio.



ANDI reaccionó también a aumento del salario mínimo

En una línea similar se pronunció la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). El gremio señaló que la decisión genera riesgos importantes para la economía, particularmente en materia de inflación, empleo y sostenibilidad fiscal. En su comunicado, la ANDI recordó que el salario mínimo afecta a quienes lo devengan directamente e incide en múltiples contratos, tarifas y gastos del Estado.



"Resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de 'emergencia económica', cuando estimaciones técnicas indican que cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público", indicó el gremio. Para la ANDI, esta presión adicional podría limitar el margen de maniobra de las finanzas públicas y condicionar decisiones de política monetaria, como una eventual reducción de las tasas de interés.

"Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia", expresó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.



Centrales obreras se pronunciaron frente a aumento del salario mínimo

De otro lado, el presidente de la CUT Fabio Arias también se pronunció frente al aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia. Arias explicó que los trabajadores "estamos de fiesta realmente. Nunca gobernante alguno se había atrevido a hacer un incremento salarial de esta magnitud, por encima de la inflación. Y para nosotros ese es realmente lo recibimos con alegría, con entusiasmo".

"Algunos empresarios van a decir que estos costos los van a trasladar inmediatamente a todos los productos, pero aquí hay que decirle a la población en general, no todos los costos de una empresa son laborales", agregó.

