¿En cuánto quedaron el salario mínimo vital y el auxilio de transporte para 2026 que anunció Petro?

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este lunes 29 de diciembre que el salario mínimo vital para 2026 en Colombia tendrá un aumento del 23,7%. Durante su alocución, que se grabó en Cartagena y se transmitió durante la noche, el jefe de Estado explicó en cuánto quedará la remuneración que recibirán los trabajadores del país a partir del 1º. de enero de 2026 y en cuánto quedará también el auxilio de transporte, un componente adicional que reciben millones de colombianos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con el porcentaje que anunció el presidente, el salario mínimo vital, como él mimos lo llamó, será de 2.000.000 de pesos para el año 2026. Según explicó el jefe de Estado, este monto se compone de un salario vital de 1.750.905, que es un sueldo base -el cual estaba en 1.423.500-, y un subsidio de transporte, que será de 249.095 para el próximo año. Todo esto, afirman dede el Gobierno nacional, "con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia".

Petro afirmó que este aumento se da con la finalidad de tener un salario mínimo vital para "democratizar la riqueza" y aumentar el presupuesto y el empleo de las familias colombianas, e insistió en que "no le estamos quitando un peso a nadie". "Me van a llover de los sectores más megarricos y retardatarios insultos y decir que nos equivocamos o que se paralizará la economía, pero tenemos la tasa de desempleo mas baja de todo el siglo", dijo el presidente durante su pronunciamiento, que se da luego de que no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación.



"Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad", manifestó el presidente colombiano, quien reconoció que "habrá una presión sobre los precios", pero señaló que, según un economista italiano, "la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza".



Cabe recordar que, sin acuerdo en la mesa de negociación, Petro tiene facultades para anunciar por decreto el aumento del mínimo conforme a la Ley 278 de 1996. El 18 de diciembre los gremios representantes de los generadores de empleo le enviaron una carta al Ministerio de Trabajo en la que mantuvieron su propuesta de un aumento del 7,21% para el salario mínimo. Los empresarios aseguraron que la propuesta tiene en cuenta la cifra de inflación actual con la tendencia que se ha evidenciado en el 2025, el aumento del número de personas que se encuentran en la informalidad y un aumento salarial que garantice un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que sea estable. Del lado de los trabajadores, las centrales sindicales le apuntan a un incremento del 16%.

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL