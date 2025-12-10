Gran Madrugón en San Victorino: estas son las fechas y horarios para las compras de fin de año

El centro de la ciudad es uno de los lugares más importantes en los que los capitalinos realizan sus compras durante la temporada de fin de año. Por eso, el centro comercial Gran San de San Victorino anunció su Gran Madrugón XL, una jornada que busca reunir a más de 730 marcas con compradores y comerciantes que buscan prendas y calzado a precios accesibles en estas fechas.



En sus redes sociales, el centro de comercio publicó el calendario decembrino con el que invita a los bogotanos a programarse para realizar sus compras en jornadas extendidas, algunas de ellas de hasta 40 horas continuas. Como parte de este itinerario, el Gran Madrugón inició ya con su primera fecha del 9 al 10 de diciembre, una jornada que comenzó a las 7:00 a.m. y se extendió hasta las 7:00 p.m. de este miércoles.

Como ya es costumbre, cada año miles de compradores visitan San Victorino para ser parte del tradicional Madrugón, Este espacio es considerado el centro mayorista más importante del país, pues concentra gran parte de la confección nacional y se ha consolidado como un punto clave para surtir tiendas y adquirir productos al por mayor.

Además de representar una oportunidad para comprar a precios bajos, esta temporada impulsa de manera directa el comercio formal en la ciudad y se convierte en una fuente importante de empleo en el cierre del año.



Fechas y horarios oficiales del Gran Madrugón XL

El centro comercial anunció que desde el 1° hasta el 31 de diciembre manejará horarios especiales, por lo que recomendó a los compradores estar atentos a las jornadas extendidas y las aperturas extraordinarias. Algunas fechas incluyen madrugones que superan las 30 horas continuas de operación.

Estas son las jornadas principales anunciadas:



16 al 17 de diciembre: madrugón desde las 4:00 a. m. del martes hasta las 7:00 p. m. del miércoles (40 horas continuas).

madrugón desde las 4:00 a. m. del martes hasta las 7:00 p. m. del miércoles (40 horas continuas). 23 al 24 de diciembre: madrugón desde las 3:00 a. m. del martes y cierre el 24 a las 6:00 p. m. (39 horas continuas).

La administración informó que el parqueadero del centro comercial abrirá una hora antes de cada jornada para facilitar el ingreso de compradores y comerciantes.



Calendario completo del Gran San durante la temporada de Diciembre 2025

El calendario oficial también incluye fechas clave y horarios extendidos para quienes prefieren visitar el centro de comercio fuera de las jornadas masivas. A continuación, alguno de los horarios publicados:



11 de diciembre: 4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 12 de diciembre: 4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 13 de diciembre: 1:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

1:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 14 de diciembre: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

7:00 a.m. - 7:00 p.m. 15 de diciembre: 4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

4:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 16 de diciembre: madrugón, desde las 4:00 a.m. hasta el día siguiente.

madrugón, desde las hasta el día siguiente. 17 de diciembre: madrugón, desde el día anterior hasta las 7:00 p.m.

madrugón, desde el día anterior hasta las 18 de diciembre: 4:00 a.m. - 8:00 p.m.

4:00 a.m. - 8:00 p.m. 19 de diciembre: 4:00 a.m. - 7:00 p.m.

4:00 a.m. - 7:00 p.m. 20 de diciembre: 12:00 a.m. (medianoche) - 7:00 p.m.

12:00 a.m. (medianoche) - 7:00 p.m. 21 de diciembre: 5:00 a.m. - 7:00 p.m.

5:00 a.m. - 7:00 p.m. 22 de diciembre: 4:00 a.m. - 6:00 p.m.

4:00 a.m. - 6:00 p.m. 23 de diciembre: madrugón, desde las 3:00 a.m. hasta el 24 de diciembre a las 6:00 p.m.

madrugón, desde las hasta el 24 de diciembre a las 6:00 p.m. 24 de diciembre: madrugón, desde el día anterior hasta las 6:00 p.m.

madrugón, desde el día anterior hasta las 25 de diciembre: no hay apertura del centro comercial).

no hay apertura del centro comercial). 26 de diciembre: 5:00 a.m. - 7:00 p.m.

5:00 a.m. - 7:00 p.m. 27 de diciembre: 3:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

3:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 28 de diciembre: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

7:00 a.m. - 7:00 p.m. 29 de diciembre: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.

8:00 a.m. - 7:00 p.m. 30 de diciembre: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.

8:00 a.m. - 7:00 p.m. 31 de diciembre: 4:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Estos horarios también aplican para otros puntos comerciales ubicados entre la avenida Caracas y la carrera Décima, un corredor tradicionalmente concurrido durante la temporada navideña.

Las autoridades y la administración del complejo recomiendan a los compradores seguir las indicaciones de seguridad, planificar sus visitas con anticipación y evitar aglomeraciones, especialmente en las jornadas más extensas.

