Industria de los seguros ha tenido un crecimiento en Colombia: ¿qué implica esto?

En Cartagena, donde se celebra el congreso anual de Fasecolda, se ha hablado sobre un balance positivo sobre el crecimiento de los seguros en Colombia. No obstante, aún persiste una serie de desafíos.

Para ahondar en los avances y retos propuestos en el congreso llega a esta entrega de Signo Pesos Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Para el experto, en temas de seguros como el SOAT, “el parque automotor ha sufrido un cambio radical en su composición. Antes las motos eran menos del 5% de los vehículos que circulaban, hoy son más del 50%. Entonces eso es un cambio y se agrava por el hecho de que el 88% de los accidentes viales que ocurren en Colombia involucran una moto. Con eso en mente, es muy grave que las motos tengan un nivel de evasión en SOAT del 61%”.

En este sentido, “la medida que tomó el señor presidente Petro de reducir la tarifa del SOAT tuvo un impacto, pero muy chiquito. Pasamos de una evasión del 63% a una evasión del 61%. Sigue siendo muy alta. Fue una apuesta en la que todos creímos porque aplicamos una regla normal de economía: a menor precio, más demanda, pero, por algún motivo, en el SOAT esa regla casi sagrada no aplica. Entonces, el llamado a los amigos motociclistas es que compren SOAT, porque, si no tienen SOAT, al Estado le toca pagar y, si al Estado le toca pagar, después va a caer en la casa del señor motociclista a embargarle la nevera, el carro, la casa, la misma moto, porque el Estado no tiene por qué pagar eso”, explicó Gustavo Morales.

