¿Listo para la pensión? Descubra cómo lograrlo con 500, 1.000 y 1.150 semanas cotizadas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), solo el 18% de los colombianos logran recibir una pensión, una cifra para nada alentadora. Muchos de ellos alcanzan 500 o 1.000 semanas cotizadas. ¿Qué alternativas hay para esos casos?

¿Qué pasa si tengo 500 semanas cotizadas?

Si una persona no alcanza a cumplir 1150 semanas cotizadas, no puede sumar el capital mínimo y no puede seguir laborando, tiene tres alternativas: Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), Pensión Familiar e Indemnización sustitutiva o devolución del dinero. Le contamos en qué consiste cada una.



Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

Según Colpensiones, se trata de un programa donde los colombianos pueden ahorrar de forma voluntaria, teniendo en cuenta sus posibilidades. El Gobierno nacional entrega un subsidio del 20% sobre la suma que se logró ahorrar. Esto aplica si cotiza en Colpensiones o con cualquier fondo privado.

Respecto a las pensiones, las personas pueden trasladar el dinero ahorrado y recibir el incentivo, que se calcula sobre el valor trasladado.

Requisitos para ingresar a BEPS

Cumplir con la edad mínima de pensión. Es decir, 57 años las mujeres y 62 años los hombres.

Contar con un ahorro suficiente para ingresar al programa. Según la calculadora de Colpensiones, el mínimo es de $64.800.000 para aplicar a una renta vitalicia.

Tenga en cuenta que el valor máximo que una persona puede recibir en este programa es el 85% de un salario mínimo. En el caso de este año, serían $1.105.000.



Pensión Familiar

Se suman las semanas cotizadas de una pareja. Si esta da como resultado 1.150 semanas, en el caso de fondos privados, 0 1.300, si es en Colpensiones, la pensión que la pareja recibiría sería un salario mínimo mensual legal vigente (1.300.000 pesos).

Requisitos para Pensión Familiar

Fondos privados



Los dos cónyuges deben estar en el mismo fondo de pensiones, algo que también aplica para Colpensiones. Cumplir con el capital necesario para obtener la pensión familiar. Demostrar una convivencia mínima de 5 años, también aplica en el caso de Colpensiones. Haber cumplido la edad mínima de pensión, también aplica en el caso de Colpensiones.

Colpensiones

Además de los tres requisitos que también se exigen en los fondos privados, usted debe cumplir con lo siguiente:



Pertenecer a los subgrupos del Sisbén IV A1 a A5, o B1 a B7, o C1 a C12. Juntos deben tener un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Los dos deben haber cotizado al menos el 25% de las semanas requeridas para obtener la pensión ordinaria al cumplir 45 años.

Indemnización sustitutiva o devolución del dinero

Si un colombiano cotizó menos de 1.300 semanas en Colpensiones y menos de 1.150 semanas en los fondos privados, puede solicitar una indemnización sustitutiva o devolución del dinero.

Si usted cotizó en Colpensiones recibirá lo ahorrado teniendo en cuenta el IPC. No obstante, si lo hizo en un fondo privado, le entregarán lo cotizado según el ICP más una rentabilidad por la cantidad ahorrada.