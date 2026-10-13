Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila: resultados 13 de octubre de 2026; premio mayor

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila volvieron a captar la atención de miles de apostadores este martes 13 de octubre de 2026. Ambas loterías son de las más reconocidas del país y semanalmente entregan millonarios premios a quienes logran acertar el número y la serie ganadores. Mientras la Cruz Roja pone en juego un premio mayor de $10.000 millones, la Lotería del Huila ofrece un acumulado principal de $2.000 millones, además de secos, aproximaciones y otras modalidades de premios que amplían las posibilidades de ganar. Los dos sorteos se realizan en horario nocturno y son seguidos por jugadores de distintas regiones de Colombia.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 13 de octubre de 2026

La edición de este martes correspondió al sorteo 3174 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



Premio mayor:

Serie:

La lotería realiza sus sorteos todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión a través de Canal Uno y las plataformas oficiales de la entidad.



Resultados de la Lotería del Huila del 13 de octubre de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila celebró el sorteo 4777, correspondiente a esta semana.



Premio mayor:

Serie:

El sorteo oficial de esta lotería se realiza cada martes a las 10:30 p. m. y, cuando la fecha coincide con un festivo, se traslada al siguiente día hábil.



Así son los premios de la Lotería de la Cruz Roja

Actualmente, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana entrega un premio mayor de $10.000 millones, posicionándose entre las loterías tradicionales con mayores bolsas de premios en el país. El plan vigente también contempla un seco de $200 millones, un seco de $100 millones, dos secos de $50 millones, seis secos de $30 millones, quince secos de $20 millones y veinte secos de $10 millones.

Además, la entidad otorga múltiples aproximaciones para quienes no obtienen el premio mayor exacto, pero coinciden con las tres primeras cifras, las tres últimas, las dos primeras, las dos últimas o la última cifra del número ganador. También existen premios para quienes aciertan el número principal en una serie diferente. La lotería comercializa fracciones de $6.000 y tres fracciones conforman un billete completo.



El plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila ofrece un premio mayor de $2.000 millones y cuenta con una estructura de premios complementarios que incluye un seco de $150 millones, cinco secos de $100 millones, diez secos de $30 millones y diez secos de $15 millones. También incorpora premios especiales conocidos como Ganafijo. Para participar, los jugadores pueden adquirir un billete de $12.000 o una fracción de $4.000 en distribuidores autorizados y puntos oficiales de venta.

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En ambas loterías es indispensable presentar el billete o la fracción original en buen estado. La documentación no debe registrar tachaduras, alteraciones o enmendaduras que dificulten la validación del premio.



En el caso de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, las aproximaciones pueden cobrarse mediante vendedores, distribuidores o directamente en las oficinas de la entidad. Los premios secos pueden gestionarse con distribuidores autorizados o con la lotería, mientras que el premio mayor es pagado directamente por la organización. También se exige documento de identidad para los premios de mayor cuantía.



Para la Lotería del Huila, los premios de alto valor deben reclamarse en la sede de la entidad en Neiva, presentando la cédula de ciudadanía y, dependiendo del monto, documentación adicional como RUT y certificación bancaria. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados.

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Tanto la Lotería de la Cruz Roja Colombiana como la Lotería del Huila mantienen vigentes descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana para los premios de juegos de suerte y azar. Con premios mayores de $10.000 millones y $2.000 millones, respectivamente, ambas loterías continúan siendo dos de las más consultadas por los colombianos cada martes en la noche.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL