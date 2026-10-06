¿Jugó la Lotería de la Cruz Roja? Vea los números ganadores del último sorteo de este 6 de octubre

La Lotería Cruz Roja realiza cada semana su sorteo en Colombia y ofrece un premio mayor de hasta $10.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones para quienes participan. El sorteo se lleva a cabo habitualmente los martes en horas de la noche y cuenta con transmisión televisiva. Para quienes compran el billete, existen distintas alternativas de participación, pues este puede adquirirse completo o por fracciones.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 6 de octubre

Números ganadores:

Serie:

¿Cómo se juega la Lotería Cruz Roja?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una de sus fracciones a través de los puntos de venta y distribuidores autorizados.

El billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Esta combinación es la que participa en el sorteo y permite acceder al premio mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

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Es importante conservar el billete en buen estado, especialmente si resulta favorecido, ya que será necesario para realizar el proceso de validación y reclamar el premio.



¿Cuánto cuesta la Lotería Cruz Roja?

El billete completo de la Lotería Cruz Roja tiene un valor de $18.000 y está dividido en tres fracciones.



Cada fracción cuesta $6.000, por lo que los jugadores pueden elegir si adquieren una parte del billete o la totalidad.

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En caso de que el número resulte ganador del premio mayor, el monto que corresponde al participante dependerá de la cantidad de fracciones que tenga en su poder.

¿Qué día juega la Lotería Cruz Roja?

El sorteo ordinario de la Lotería Cruz Roja se realiza todos los martes.

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La jornada se desarrolla en horas de la noche y la transmisión suele ubicarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con el sorteo alrededor de las 10:55 p. m.

Si el martes corresponde a un día festivo en Colombia, la realización del sorteo puede trasladarse al siguiente día hábil, de acuerdo con el calendario establecido por la entidad.

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¿Cuánto paga el premio mayor de la Lotería Cruz Roja?

Uno de los principales atractivos del sorteo es su premio mayor de $10.000 millones.

Además de esta bolsa principal, la Lotería Cruz Roja contempla otros premios dentro de su plan oficial, entre ellos los denominados premios secos y las aproximaciones.

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Por esta razón, acertar el número del premio mayor no es la única posibilidad de obtener un reconocimiento económico en el sorteo.

¿Qué hacer si gana la Lotería Cruz Roja?

Si un billete o fracción resulta ganador, lo primero es guardarlo y evitar deteriorarlo, pues el documento original es necesario para adelantar la reclamación.

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Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda comprobar el resultado mediante los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja y verificar que el número, la serie y las demás condiciones coincidan con el billete.

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse mediante los distribuidores autorizados, mientras que para premios de mayor valor se debe acudir a la entidad correspondiente con el billete original y el documento de identidad.

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También es importante no entregar el billete a terceros ni compartir fotografías completas del mismo mientras se adelanta el proceso de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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