Lotería de Manizales: resultados y números ganadores hoy miércoles 18 de febrero de 2026

La Lotería de Manizales lleva a cabo durante la noche de este miércoles 18 de febrero de 2026 una nueva edición de su sorteo oficial. El evento capta la atención de una multitud de apostadores que aguardan por la combinación favorecida en este juego de azar, reconocido como uno de los más emblemáticos de Colombia por su histórica tradición.

Gestionada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), esta lotería ejecuta sus sorteos bajo rigurosos protocolos de vigilancia, asegurando la transparencia en cada fase. La transmisión se realiza en vivo a las 11:00 p.m. a través de sus canales digitales oficiales y perfiles verificados en redes sociales.



Números ganadores Lotería de Manizales: miércoles 18 de febrero de 2026

Tras finalizar el acto oficial, la organización presenta el acta con las cifras definitivas de la jornada. Los resultados son:



Número ganador: por definirse

por definirse Serie: por definirse

Se aconseja a los participantes efectuar una revisión minuciosa de su fracción física o tiquete virtual, validando los datos únicamente en plataformas oficiales antes de gestionar cualquier cobro.



Mecánica de juego de la Lotería de Manizales

El sistema de juego consiste en un billete con una combinación de cuatro números (del 0000 al 9999) y una serie de tres cifras. Para alcanzar el premio mayor, el jugador debe acertar la totalidad de la combinación. No obstante, el esquema de premios ofrece diversas opciones de ganar mediante aproximaciones y aciertos parciales.

Cada billete está compuesto por cuatro fracciones. El costo de una fracción individual es de $3.000, mientras que el billete íntegro tiene un valor de $12.000. Si se acierta con solo una parte del billete, la remuneración será proporcional a lo adquirido.



Esquema de premios

Para esta noche, la Lotería de Manizales pone en juego un premio mayor de $2.600 millones, complementado por una robusta oferta de premios secos:



3 secos de 200 millones

5 secos de 100 millones

10 secos de 80 millones

10 secos de 60 millones

10 secos de 50 millones

10 secos de 40 millones

De igual forma, se otorgan incentivos por aciertos en las tres primeras o últimas cifras, las dos primeras o últimas, la cifra final, o el número ganador en cualquier posición, permitiendo que un mayor número de personas obtengan beneficios económicos.



Guía para el cobro de premios

Si resulta favorecido, es vital mantener el billete en perfecto estado, sin alteraciones ni daños físicos. Los premios de mayor envergadura deben tramitarse directamente con el operador oficial, presentando la identificación original. Tenga en cuenta que estos pagos están sujetos a los impuestos de ley y cuentan con un periodo de hasta 12 meses para ser reclamados.



Finalmente, cabe resaltar que el dinero recaudado por la Lotería de Manizales se invierte en mejorar el sistema de salud, consolidando el impacto social de este sorteo que semanalmente renueva la esperanza de los colombianos.



