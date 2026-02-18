Lotería del Valle: resultados y números ganadores de hoy miércoles 18 de febrero de 2026

La Lotería del Valle lleva a cabo durante la noche de este miércoles 18 de febrero de 2026 una nueva jornada oficial que captura el interés de miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este emblemático juego, bajo la administración de la Beneficencia del Valle del Cauca, pone nuevamente en juego su ambicioso esquema de premios, liderado por un millonario botín principal.

Como es costumbre cada miércoles, el evento se transmite en vivo a partir de las 10:30 p.m. mediante la señal de Telepacífico y las plataformas digitales de la entidad. Todo el proceso es auditado por delegados y autoridades de control, asegurando la transparencia y legalidad en la elección de las cifras favorecidas.



Resultados en directo de la Lotería del Valle

Al concluir el sorteo, la institución oficializa las cifras ganadoras a través de sus canales de comunicación autorizados. Los números para la jornada de hoy son:



Número ganador: 6080

6080 Serie: 156

Se sugiere a los participantes constatar la información de su billete físico o tiquete virtual exclusivamente en los medios oficiales antes de proceder con cualquier gestión de cobro.



Esquema de premios de la Lotería del Valle

Para la presente jornada, la Lotería del Valle dispone de un premio mayor de $9.000 millones de pesos. Este monto principal viene acompañado de una robusta estructura de premios secos y diversas aproximaciones que multiplican las opciones de ganar.

Dentro de los premios más relevantes se encuentran:



Un seco de $500 millones

Dos secos de $100 millones

Tres secos de $60 millones

Un seco de $40 millones

Veinticinco secos de $30 millones

Adicionalmente, el plan vigente reconoce pagos por aproximaciones, los cuales incluyen aciertos parciales como las primeras o últimas cifras, combinaciones con o sin serie, y el número principal en diferente orden.



Guía para participar y reclamar ganancias

Para entrar en el sorteo, los interesados deben adquirir el billete íntegro o sus fracciones en puntos de venta autorizados. Cada billete consta de cuatro números y una serie. El costo del billete completo es de $18.000, y en caso de poseer solo una fracción, el premio se entregará de forma proporcional.



Si usted resulta ser uno de los afortunados, es vital que mantenga el comprobante en óptimas condiciones, sin tachaduras ni enmiendas. Los premios de menor valor pueden ser redimidos en los puntos de venta, mientras que los premios de gran cuantía deben gestionarse directamente en la sede de la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad original.



