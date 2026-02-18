Resultados de la Lotería del Meta hoy miércoles 18 de febrero de 2026: números ganadores

Como es habitual cada día miércoles en Colombia, la Lotería del Meta llevará a cabo su tradicional juego, esperado por muchos, repartiendo millones de pesos en premios en todo el país. Los jugadores deberán estar atentos al sorteo principal de las 10:30 p. m., transmitido por el Canal Trece y las redes oficiales de dicha lotería para conocer si sus números coincidieron con el premio mayor o los secos.



Números ganadores Lotería del Meta – 18 de febrero

A continuación, los resultados de la jornada:



Premio Mayor ($1.500 millones): 6648

6648 Número de Serie: 028

Listado de premios secos

Además del premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios adicionales



Seco de $300 millones

Seco de $100 millones

Secos de $60 millones

Secos de $30 millones

Secos de $10 millones

Secos de $6 millones

¿Dónde ver los resultados y cómo ganar?

El sorteo se lleva a cabo todos los miércoles hacia las 10:30 de la noche. Los participantes pueden seguir la transmisión en directo para verificar sus billetes.

Recuerde que, además del premio mayor y los secos, la Lotería del Meta también entrega premios por aproximaciones (coincidencia de las últimas cifras con o sin serie), lo que aumenta las posibilidades de ganar para quienes compran el billete completo o una fracción.

