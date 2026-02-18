En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Meta hoy miércoles 18 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería del Meta hoy miércoles 18 de febrero de 2026: números ganadores

Siga EN VIVO los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Meta, revise su tiquete y tenga en cuenta los requisitos para reclamar el premio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Resultados de Lotería de Meta del último sorteo del miércoles 15 de octubre: números ganadores
Archivo

Como es habitual cada día miércoles en Colombia, la Lotería del Meta llevará a cabo su tradicional juego, esperado por muchos, repartiendo millones de pesos en premios en todo el país. Los jugadores deberán estar atentos al sorteo principal de las 10:30 p. m., transmitido por el Canal Trece y las redes oficiales de dicha lotería para conocer si sus números coincidieron con el premio mayor o los secos.

Números ganadores Lotería del Meta – 18 de febrero

A continuación, los resultados de la jornada:

  • Premio Mayor ($1.500 millones): 6648
  • Número de Serie: 028

Listado de premios secos

Además del premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios adicionales

  • Seco de $300 millones
  • Seco de $100 millones
  • Secos de $60 millones
  • Secos de $30 millones
  • Secos de $10 millones
  • Secos de $6 millones

¿Dónde ver los resultados y cómo ganar?

El sorteo se lleva a cabo todos los miércoles hacia las 10:30 de la noche. Los participantes pueden seguir la transmisión en directo para verificar sus billetes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Recuerde que, además del premio mayor y los secos, la Lotería del Meta también entrega premios por aproximaciones (coincidencia de las últimas cifras con o sin serie), lo que aumenta las posibilidades de ganar para quienes compran el billete completo o una fracción.

