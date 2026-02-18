Zambrano, campeón del Desafío Siglo XXI, responde críticas de exdesafiantes: "No hicieron nada"

Anthony Zambrano se convirtió en el campeón del Desafío Siglo XXI luego de una larga travesía de Tobia hasta Cartagena y en medio de un ambiente lleno de críticas para él. El deportista olímpico dio de qué hablar a lo largo de toda la competencia, especialmente con críticas y comentarios negativos de los exparticipantes que tuvieron la oportunidad de compartir con él.

En un nuevo episodio del videopodcast Lo Más Viral, el ganador del Desafío respondió a todos aquellos que criticaron su paso por la competencia y más aún el que se haya convertido en el gran ganador.



¿Cómo vivió Zambrano la final del Desafío Siglo XXI?

"Me gustó la final", aseguró el deportista colombiano, señalando que a pesar del incidente con la primera prueba en la que Rata y Valentina le ganaron, él pudo recuperarse y poner su nombre en la copa tras la travesía por Colombia. "Dios sabe cómo hace sus cosas, siempre le pedí a Dios que me dé lo que merezco".

Confesó que en medio del viaje estuvo bastante preocupado y no pudo dormir pensando en dónde estarían sus contrincantes. Lo único que logró saber a lo largo del viaje es que le llevaban 25 minutos de ventaja, pero aún así aseguró que nunca perdió la fe.



"Esa prueba estaba para los dos. Rata es una persona de admirar, desde el primer momento lo admiro. Él se lo ganó y se lo merece", aseguró hablando de la primera prueba por los 600 millones de pesos. Pero insistió en que, a pesar de las críticas de las personas, "el nombre [de la copa] no se puede quitar".



"Yo no soy polémico, soy frentero"

En medio de la entrevista le preguntaron a Zambrano por aquellos exdesafiantes que, en su momento, hablaron mal de él y señalaron que era un hombre egocéntrico y machista. "La gente puede opinar todo lo que quiera pero nadie vivió lo que yo viví allá. Hay mucha gente que opina y que no estuvo en todo el proceso, no llegaron a la final y no hicieron nada. Hay personas que fueron conformistas no tenían nada, se quejaban, les di todo y se quejaban. Gente que quiere joder por todo".



El campeón habló directamente de excompañeros como Tina y Lucho, señalando que fueron personas hipócritas que no valoraron la oportunidad que tuvieron dentro de la competencia. "Están cortados con la misma tijera, son personas que no saben perder, son personas que lo tuvieron todo y no lo aprovecharon y ahora que no tienen nada quieren hablar de lo que no les incumbe".

Siguió con sus declaraciones diciendo: "¿Qué han hecho esas personas para hablarme o juzgarme? Yo represento a miles de millones de colombianos, enseñándole a la juventud que aunque tengas dificultades, te envidien y te quieran ver mal, puedes salir de ese hueco y callarles la boca. Hay que pegarles con guante blanco".

También se refirió a las críticas que recibe en el mundo del atletismo. "Me tienen rabia y me tienen odio en el atletismo porque yo soy la bestia ... Muchas personas me dicen que no soy humilde. La gente piensa que uno tiene que ser pobre y dejarse pisotear para ser humilde y están equivocados, la humildad es que tu seas bondadoso con personas que lo merecen, no con cualquiera. Yo ayudo, yo soy bondadoso".



¿Cuál fue la estrategia de Zambrano dentro del Desafío?

Zambrano también detalló que a lo largo del juego lo que lo llevó a la final, aunque muchas personas no estuvieran de acuerdo, fue analizar a sus contrincantes y usar la estrategia. Por ejemplo, cuando llevó a Kevyn a su equipo como pareja de Tina. La jugada fortaleció a su equipo, pero él sabía que a futuro le serviría para su propio juego.

"Tina pensó que cuando estaba con Kevyn tenía todo, pero no, ella fue el talón de aquiles de Kevyn, por eso hicimos esa estrategia, porque yo sabía que ella iba a sacar a Kevyn. Yo siempre lo hice por estrategia", reconoció. Agregó que "mi estrategia fue analizar, el atletismo es de analizar a los competidores, yo analizaba todo ... y cuando tenía la oportunidad, aprovechaba".

