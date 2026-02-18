¿Qué son los 'therians' y por qué se están volviendo tendencia en redes sociales?

Usuarios en redes sociales son virales porque aseguran sentir una conexión profunda con un animal específico, ya sea un lobo, un gato, un zorro o incluso especies menos comunes. ¿Cuál es el fenómeno detrás de esta tendencia? Noticias Caracol conversó con la psicóloga Débora Pedace, quien explicó lo que hay detrás de las personas que se hacen llamar 'therians', que son principalmente jóvenes que se identifican con ciertos animales y adoptan comportamientos inspirados en ellos.

Se trata de un fenómeno social que existe desde hace décadas: personas que, a nivel psicológico y de comportamiento, se identifican con animales. Sin embargo, este fenómeno se ha popularizado en el ámbito digital, gracias a la facilidad que brindan las redes sociales para acceder a información y a la capacidad de los jóvenes de adaptarse a nuevas tendencias culturales y sociales.



¿De dónde viene el término de 'therians'?

La tendencia, que se ha visto inicialemente en países como Argentina, Uruguay, y ahora en Colombia, involucra a personas que se identifican parcial o simbólicamente con animales, en su mayoría perros. Esta identificación se refleja en actitudes, comportamientos e incluso en la adopción de máscaras o disfraces que representan a estos animales. El término 'therians' proviene de la palabra "bestia", pero aplicada al cuerpo humano.

Según explica la psicóloga y directora del Centro Terapéutico Integral en Argentina, Débora Pedace, "el comportamiento hace parte de la identidad de la persona que se denomina 'therians'". Originalmente, esta palabra hacía referencia a la capacidad espiritual o simbólica de transformarse en un animal. En la interpretación moderna, describe la experiencia interna de identificarse con un animal determinado, sin implicar una transformación física real.



Los jóvenes que se identifican con animales realizan en espacios públicos acciones como caminar a cuatro patas, reproducir sonidos característicos de su animal o participar en encuentros colectivos donde imitan movimientos de ciertas especies. Además, algunos defensores de esta tendencia argumentan que estas prácticas representan una forma legítima de autoexpresión y un camino para explorar la propia identidad.



De hecho, la experta considera que son las redes sociales las que amplifican y validan fenómenos que ya existían como son los 'therian', pero que antes tenían menor visibilidad. "Hay muchas personas que usan las redes sociales como espejo. Muchos adolescentes ven las redes sociales y quieren o anhelan esa realidad, que en definitiva termina siendo ficticia. Es importante entender que el cerebro del adolescente no está desarrollado; por eso, si un adolescente mira algo en redes sociales y ve la felicidad que tienen, cree que él puede alcanzar esa felicidad también haciendo lo mismo".

Históricamente, este tipo de identificación no es nuevo, pues en décadas anteriores existieron las llamadas "tribus urbanas", grupos de jóvenes que adoptaban ciertas conductas, vestimenta o símbolos para expresar su identidad y pertenencia. Lo que diferencia a los 'therian' es la rapidez con la que la información se difunde por medio de redes sociales y la capacidad de crear comunidades virtuales que potencian esta identificación.

¿En qué punto esta tendencia de los 'therians' podría ser preocupante?

La experta explicó que identificarse como 'therian' no necesariamente implica un problema clínico: "Desde la psicología no evaluamos si estas expresiones nos gustan o no. Sentirse identificado con un animal no es una enfermedad en sí, pero cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, ahí podemos hablar de un problema clínico".

La especialista subrayó que muchas veces, los jóvenes recurren a estas identidades como una forma de pertenencia o para enfrentar situaciones de vulnerabilidad. "Creo que la base de todo esto que está pasando a nivel social y en tantos países, cómo se va maximizando a través de las redes sociales, tiene que ver con un problema identitario, con jóvenes, adolescentes que necesitan pertenecer, que necesitan identificarse con algo. Puede ser para evadir una realidad que les duele o una realidad que les es nociva", explicó Pedace.

Para entender cuándo una identificación simbólica se convierte en un riesgo, la psicóloga propone diferenciar entre expresión temporal y comportamiento patológico. Señala casos extremos, como adolescentes que realizan actividades propias de animales - como alimentarse de comida para mascotas o imitar hábitos de los animales - y que ponen en riesgo su salud. "Ahí ya no es una representación simbólica, ahí ya es una psicosis donde la persona toma un rol o una identidad que no es la diseñada para que un adulto o una persona esté en condiciones saludables de vivir".

"Escuché el caso de una adolescente que en Nueva York hacía sus necesidades en las piedritas de los gatos; cuando otra persona fue a un veterinario en lugar de a un médico clínico porque tenía una tos; hubo otro caso de una persona que comía directamente el alimento balanceado de un animal. Ahí ya pone en riesgo la vida de la persona. Ahí la sociedad, la familia, los médicos tienen la obligación de preservar la vida de esa persona", explicó la experta.

Pedace resaltó también la importancia de la familia en la detección temprana y prevención de riesgos; además, recomendó diálogo y acompañamiento afectivo sin dejar de establecer límites claros. "Los padres tienen que saber poner límites desde el inicio. Cuando una familia, unos padres están activos emocionalmente y presentes para sus hijos, no ocurre esto. Porque uno se da cuenta con muchas señales anteriores a que se disfrace o que entable una identificación con un animal".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co