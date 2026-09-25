Lotería de Medellín: estos son los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 25 de septiembre

La Lotería de Medellín celebra este viernes 25 de septiembre un nuevo sorteo, una jornada que genera expectativa entre miles de apostadores en Colombia. El sorteo se realiza tradicionalmente en horas de la noche y cuenta con una estructura de premios que incluye un millonario premio mayor y diferentes premios secos.

Resultados Lotería de Medellín del viernes 25 de septiembre de 2026

Número ganador: 1620

Serie: 337

¿Cómo participar en la Lotería de Medellín?

Participar es sencillo, el jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen las balotas del bombo y el premio mayor se entrega al billete que coincida exactamente con el número y la serie sorteados.

Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín ofrece una amplia estructura de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

Cada billete tiene un valor de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual cuesta $7.000.

Los premios inferiores a $5 millones se pueden reclamar en cualquier agencia distribuidora autorizada del país. Los premios superiores a $5 millones deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta certificada del ganador, previo diligenciamiento del formato de pago correspondiente.

Además, los premios están sujetos a deducciones fiscales establecidas por la legislación colombiana:



17 % del valor nominal del premio, destinado al sistema de salud.

20 % adicional por concepto de ganancias ocasionales cuando el premio supera las 48 UVT, valor que se transfiere a la DIAN.

El ganador dispone de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.