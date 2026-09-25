Super Astro Luna hoy, 25 de septiembre: consulte el número y signo ganador

Los jugadores del Super Astro Luna tienen este viernes 25 de septiembre de 2026 una nueva oportunidad de participar en este juego de azar, que combina una cifra de cuatro dígitos con uno de los signos del zodiaco.



Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de septiembre

El resultado oficial del sorteo correspondiente a este viernes 25 de septiembre es el:



Número ganador:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe seleccionar cuatro cifras entre 0 y 9 y escoger un signo zodiacal. También existen modalidades que permiten obtener premios con coincidencias parciales.

La apuesta puede realizarse con valores entre $500 y $10.000. El premio depende de la modalidad seleccionada y de las coincidencias obtenidas con el resultado del sorteo.

En la modalidad de cuatro cifras más signo, los números deben coincidir en el mismo orden con la combinación sorteada.



¿A qué hora juega Super Astro Luna?

De acuerdo con la programación disponible, el Super Astro Luna se juega de lunes a viernes en horario nocturno, mientras que los sábados, domingos y días festivos tiene horarios diferentes. Para este martes 15 de septiembre, la jornada está programada alrededor de las 10:50 p.m.



Los resultados deben verificarse posteriormente con el operador oficial y el tiquete correspondiente.



¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Si su tiquete resulta ganador en el sorteo de este martes, debe tener en cuenta algunos requisitos para realizar el cobro:



Conserve el tiquete: debe presentar el tiquete físico original, en buen estado y sin enmendaduras, rayones o alteraciones que puedan afectar su validación. Premios de menor cuantía: el cobro puede realizarse en los puntos de atención autorizados de Su Red o SuperGIROS, presentando la cédula de ciudadanía original. Premios de mayor valor: cuando el monto requiere un trámite especial, el ganador deberá realizar la respectiva radicación ante las sedes administrativas autorizadas y presentar una copia del documento de identidad ampliada al 150%. Descuentos: los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación vigente, entre ellos la retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales, cuando corresponda.

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