Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: resultados de este viernes 25 de septiembre de 2026

Una nueva jornada de la suerte moviliza a miles de compradores en el territorio nacional con los sorteos principales de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Los participantes están atentos a las balotas para verificar si son los nuevos acreedores de las sumas millonarias destinadas al sistema de salud pública en Colombia.

Resultados Lotería de Medellín viernes 25 de septiembre de 2026

El plan de premios de la Lotería de Medellín se mantiene entre los más competitivos del mercado nacional, atrayendo a apostadores que buscan asegurar el gran acumulado del sorteo.



Número ganador: 1620

1620 Serie: 337

Como referencia, en el sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026, la combinación ganadora de la Lotería de Medellín fue 8535, serie 183.



Resultados Lotería de Santander viernes 25 de septiembre de 2026

La Lotería de Santander realiza su sorteo semanal, poniendo en juego importantes incentivos monetarios para quienes adquirieron la fracción o el billete completo legal.



Número ganador: 0151

0151 Serie: 055

En el sorteo anterior, correspondiente al viernes 18 de septiembre, el número ganador fue 0937, serie 278.



Resultados Lotería de Risaralda viernes 25 de septiembre de 2026

Desde el eje cafetero, la Lotería de Risaralda realiza la transmisión de su sorteo ordinario para certificar la combinación ganadora de esta noche.



Número ganador: 6731

6731 Serie: 197

El resultado del viernes 18 de septiembre fue 6711, serie 284.

Proceso de cobro y requisitos para reclamar premios en Colombia

Los ciudadanos que resulten afortunados en cualquiera de los tres sorteos deberán iniciar el procedimiento oficial de reclamación según los topes normativos vigentes y las respectivas distribuidoras territoriales.



Para tramitar el cobro de un premio de lotería en Colombia, la persona debe presentar el billete o fracción original en buen estado de conservación. El documento no puede presentar tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan validar el código de barras o la numeración de serie.



Junto al billete físico, se debe presentar la documentación requerida por la entidad correspondiente y diligenciar los formularios establecidos para el proceso de reclamación.

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Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias ocasionales

El dinero anunciado en los planes de premios está sujeto a las deducciones tributarias establecidas por la legislación colombiana antes de la entrega final del monto al ganador.

De acuerdo con la información de la plantilla, las sumas obtenidas en juegos de suerte y azar bajo la modalidad de loterías se consideran ganancias ocasionales y están sujetas a las retenciones correspondientes.

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Importancia de apostar legalmente y el rol regulador de Coljuegos

Las autoridades recomiendan adquirir billetes únicamente a través de loteros acreditados o plataformas electrónicas que cuenten con la debida certificación legal.

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulado por Coljuegos, así como por las autoridades territoriales correspondientes. Optar por el juego autorizado permite contar con las garantías establecidas para cada sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.