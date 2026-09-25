Resultados del sorteo Caribeña Noche del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador

En el panorama de las apuestas permanentes en Colombia, la modalidad de La Caribeña Noche se posiciona como una de las marcas de mayor dinamismo y volumen de apuestas en el país. Miles de ciudadanos participan diariamente bajo la expectativa de acertar la combinación del día.

Para este viernes 25 de septiembre de 2026, la atención está puesta en la publicación de la cifra ganadora del sorteo, que se conocerá una vez finalice la transmisión y se certifiquen oficialmente los resultados.

Transmisión y registro oficial de cifras del 25 de septiembre

A continuación, se dispone el espacio informativo reservado para la publicación de los números certificados:



Número principal (4 cifras): pendiente

pendiente Quinta cifra de incentivo: pendiente

El resultado del sorteo de Caribeña Noche del jueves 24 de septiembre fue:



Número principal: 9050

9050 Quinta cifra de incentivo: 8

La emisión de La Caribeña Noche correspondiente a los días jueves se lleva a cabo habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través del Canal Telecaribe y redes sociales autorizadas. Los datos del nuevo sorteo serán actualizados una vez sean certificados oficialmente.

¿Cómo aplican los descuentos tributarios?

Un aspecto relevante para los participantes del chance en Colombia es la regulación de los incentivos económicos en materia de impuestos nacionales, supervisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):



Topes de exención: las liquidaciones comerciales cuyo monto se mantenga por debajo del límite de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se entregan de forma directa y completa al usuario en las taquillas autorizadas.

las liquidaciones comerciales cuyo monto se mantenga por debajo del límite de las se entregan de forma directa y completa al usuario en las taquillas autorizadas. Retención automática: cuando la cifra adeudada supera dicho umbral tributario, se realiza una retención en la fuente del 20 % por concepto de ganancias ocasionales .

cuando la cifra adeudada supera dicho umbral tributario, se realiza una retención en la fuente del . Certificación fiscal: al momento del cobro de cuantías mayores, la red pagadora expide un certificado de retención.

Protocolo de seguridad para reclamar el premio

Si la combinación de su tiquete resulta ganadora, debe atender las disposiciones legales para adelantar el trámite de cobro:



Conservación del formulario: el boleto físico impreso por la terminal electrónica es el título válido para el reclamo. Debe conservarse en buenas condiciones.

el boleto físico impreso por la terminal electrónica es el título válido para el reclamo. Debe conservarse en buenas condiciones. Identificación del usuario: el favorecido debe presentar su documento de identidad original en las sedes correspondientes.

el favorecido debe presentar su en las sedes correspondientes. Caducidad de la jugada: de acuerdo con la legislación vigente en Colombia, el derecho a cobrar un premio de chance prescribe al cumplir un (1) año calendario contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.