En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JOSÉ MANUEL RESTREPO
DELCY RODRÍGUEZ
TRUMP-XI JINPING
SANTA MARTA
ECOPETROL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / "Empieza una nueva era": esto dijo Joaquín Gutiérrez Caballero a su llegada a Ecopetrol

"Empieza una nueva era": esto dijo Joaquín Gutiérrez Caballero a su llegada a Ecopetrol

El administrador Joaquín Gutiérrez Caballero se posesionó este viernes como presidente de Ecopetrol. Durante el evento también habló el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que Gutiérrez es "un empresario de las más altas calidades".

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
"Empieza una nueva era": esto dijo Joaquín Gutiérrez Caballero a su llegada a Ecopetrol
Joaquín Gutiérrez Caballero, presidente de Ecopetrol.
Ecopetrol/Getty Images

Joaquín Gutiérrez Caballero se posesionó este viernes como presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. El administrador asumió el cargo en un evento en Santa Marta, departamento de Magdalena, que contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, ministros del gabinete y varios mandatarios locales.

Gutiérrez Caballero aseguró en su primer discurso como presidente de la compañía, que "empieza una nueva era". Asimismo, dijo que iniciaba "una alianza basada en la articulación de todos los actores y en la búsqueda de un objetivo esencial, llevar el mayor beneficio para cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión, ser el motor de desarrollo de la patria".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Por su parte, el presidente De la Espriella, dijo sobre el ahora presidente de Ecopetrol y quien fue su gerente de campaña, que es "es un empresario de las más altas calidades y debo decirlo, el hombre más exitoso en lo empresarial que ha a la presidencia de Ecopetro. Con él es con resultados".

Últimas Noticias

Chontico Noche 5 de septiembre de 2026: ganadores con quinta cifra
ECONOMÍA

¡Revise si cayó el suyo! Resultados del sorteo Chontico Noche del viernes 25 de septiembre EN VIVO

Resultados Astro Sol, último sorteo hoy viernes, 19 de junio de 2026: números ganadores
ECONOMÍA

Super Astro Sol: número y signo ganadores del último sorteo de hoy, viernes 25 de septiembre

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Joaquín Gutiérrez Caballero

Ecopetrol

Abelardo de la Espriella

Ministerio de Minas

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad