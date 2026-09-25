"Empieza una nueva era": esto dijo Joaquín Gutiérrez Caballero a su llegada a Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez Caballero se posesionó este viernes como presidente de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia. El administrador asumió el cargo en un evento en Santa Marta, departamento de Magdalena, que contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, ministros del gabinete y varios mandatarios locales.



Gutiérrez Caballero aseguró en su primer discurso como presidente de la compañía, que "empieza una nueva era". Asimismo, dijo que iniciaba "una alianza basada en la articulación de todos los actores y en la búsqueda de un objetivo esencial, llevar el mayor beneficio para cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión, ser el motor de desarrollo de la patria".

Por su parte, el presidente De la Espriella, dijo sobre el ahora presidente de Ecopetrol y quien fue su gerente de campaña, que es "es un empresario de las más altas calidades y debo decirlo, el hombre más exitoso en lo empresarial que ha a la presidencia de Ecopetro. Con él es con resultados".

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