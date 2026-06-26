Resultados Lotería de Medellín, Risaralda y Santander último sorteo de hoy, viernes 26 de junio

La jornada de los juegos de azar en Colombia consolida una de sus noches más dinámicas este viernes 26 de junio de 2026. Como es habitual, miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen su atención puesta en la revelación de los números ganadores de tres de los sorteos más tradicionales y esperados: las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos sorteos no solo representan la esperanza de un cambio de vida para los ciudadanos, sino que también juegan un papel crucial en la dinamización de la economía del sector salud, destino constitucional de las rentas de estos juegos.



Bajo la estricta supervisión de Coljuegos, los procesos de extracción y verificación garantizan la transparencia de cada sorteo. A continuación, se presentan los espacios destinados a los resultados oficiales de la jornada, los cuales se actualizan conforme finaliza la supervisión de las autoridades competentes:



Resultados oficiales del viernes 26 de junio de 2026

Lotería de Medellín

Números ganadores : 3656

: 3656 Serie: 050

Lotería de Santander

Números ganadores : 3884

: 3884 Serie: 011

Lotería de Risaralda

Números ganadores : 7164

: 7164 Serie: 201

Para poner en perspectiva la magnitud de estos premios, basta observar los resultados de las semanas anteriores. El pasado viernes 19 de junio, la Lotería de Medellín entregó su premio mayor con el número 3190, serie 283; mientras que Santander y Risaralda favorecieron a los poseedores de los números 1217 (serie 254) y 4437 (serie 137), respectivamente. Asimismo, el 12 de junio, los números ganadores fueron el 7863 para Medellín, el 0188 para Santander y el 8165 para Risaralda.

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Cada una de estas entidades territoriales cuenta con una estructura financiera definida para atraer a los apostadores:



Lotería de Medellín: Es reconocida por ofrecer el premio mayor más robusto del mercado ordinario en el país, con una bolsa de 16.000 millones de pesos. El billete completo tiene un costo de 21.000 pesos, dividido habitualmente en tres fracciones de 7.000 pesos cada una. Además del premio principal, cuenta con atractivos "secos" que oscilan entre los 10 y los 1.000 millones de pesos. Lotería de Santander: El sorteo del nororiente colombiano ofrece un premio mayor de 7.200 millones de pesos. Los jugadores pueden adquirir el billete completo por 18.000 pesos o fracciones individuales por 6.000 pesos. Su plan de premios incluye secos importantes de hasta 1.000 millones de pesos. Lotería de Risaralda: Con gran arraigo en el Eje Cafetero, destaca por su accesibilidad. El billete completo cuesta 12.000 pesos (4.000 pesos por fracción) para aspirar a un premio mayor de 1.400 millones de pesos. Sus premios secos, como el "Seco compra auto" o "Secos pal negocio", son muy populares entre sus seguidores.

En caso de resultar favorecido, es indispensable que el ganador conserve el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Los premios menores y aproximaciones pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero de confianza, pero los montos elevados requieren que el ciudadano se presente en las oficinas administrativas de la lotería correspondiente en Medellín, Bucaramanga o Pereira, portando su documento de identidad.

Finalmente, es vital recordar que, según el Estatuto Tributario, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancia ocasional, además de otros impuestos regionales aplicables. Se recomienda a todos los participantes verificar siempre los resultados a través de los canales digitales oficiales de cada operador.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

