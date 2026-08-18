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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados del Super Astro Sol este martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados del Super Astro Sol este martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

Super Astro Sol entrega 42.000 veces el valor apostado al ganador que acierte el número y el signo ganador de hoy.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Super Astro Sol 4 de agosto de 2026: estos son los números ganadores
Super Astro Sol 4 de agosto de 2026: estos son los números ganadores -
Super Astro Sol - Getty Images

Este martes 18 de agosto de 2026, miles de colombianos vuelven a estar atentos al sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar que combina la elección de un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco.

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Los apostadores esperan conocer el resultado de la jornada para comprobar si la combinación registrada en sus tiquetes coincide con las balotas seleccionadas durante el sorteo.

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Resultado Super Astro Sol: martes 18 de agosto de 2026

Una vez finalice el sorteo y sean confirmados los resultados oficiales, en este espacio se podrá consultar la combinación ganadora:

  • Número ganador: Pendiente
  • Signo zodiacal: Pendiente

Los apostadores deberán comparar las cuatro cifras y el signo registrados en su tiquete con los resultados oficiales para determinar si obtuvieron algún premio.

Horario y transmisión

El sorteo de Super Astro Sol se realiza a las 4:00 p. m., hora colombiana. Los resultados son publicados posteriormente en los canales oficiales del operador.

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¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

Para participar en Super Astro Sol, el usuario debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.

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  • Valor mínimo de apuesta: $500 pesos colombianos.
  • Valor máximo de apuesta: $10.000 pesos colombianos por formulario.
  • Modalidades: el tarjetón puede diligenciarse con los números elegidos por el apostador o mediante la opción automática disponible en los puntos de venta.

Plan de premios

El valor del premio depende de la cantidad apostada y del nivel de acierto:

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  • 4 cifras + signo exacto: gana 42.000 veces el valor apostado.
  • 3 cifras + signo exacto: gana 1.000 veces el valor apostado.
  • 2 cifras + signo exacto: gana 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su combinación coincide con el resultado oficial de este martes 18 de agosto, debe conservar el tiquete original en buen estado y seguir las indicaciones establecidas por el operador para realizar el cobro.

Para premios de menor cuantía, el ganador puede acudir a los puntos de venta autorizados con el tiquete y su documento de identidad. En el caso de premios mayores, pueden solicitarse documentos adicionales y el trámite debe realizarse en las sedes autorizadas.

Los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes, incluida la retención correspondiente cuando aplique.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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