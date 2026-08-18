Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

Prepárese si usted le apostó hoy, martes 18 de agosto de 2026, a El Dorado Tarde, pues el sorteo se realizará en horas de la tarde. Recuerde que podrá consultar la transmisión a través de los canales autorizados y conocer el momento de la extracción de las balotas.

Los apostadores también deben conservar sus boletos en buen estado, sin tachones, enmendaduras o cualquier otro tipo de daño que pueda impedir el cobro de un eventual premio.

Números ganadores Dorado Tarde 18 de agosto de 2026

Una vez finalice el sorteo y sean confirmados los resultados oficiales, en este espacio se podrán consultar los números ganadores de la jornada:



Número mayor: Pendiente

Pendiente Quinta cifra: Pendiente

Los jugadores deberán comparar las cifras de su tiquete con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún premio.



Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, por lo que los premios varían según la alternativa seleccionada.

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El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado:

4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces.

paga 208 veces. 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

multiplica la apuesta por 400. 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

ofrece un pago de 83 veces. 2 cifras 'pata': paga 50 veces.

paga 50 veces. 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según las condiciones establecidas para el chance El Dorado, para reclamar un premio es fundamental presentar el tiquete original. Este debe:

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Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos.

En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador.

Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables, incluidas las retenciones correspondientes cuando haya lugar. Estas pueden modificar el valor final entregado al ganador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.