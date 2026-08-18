Resultados Dorado Mañana hoy, 18 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Dorado Mañana realiza este martes 18 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Tras la extracción oficial, se conocen las cifras correspondientes a esta fecha, que pueden ser comparadas con los comprobantes registrados durante la jornada.

La consulta del resultado debe hacerse con atención, especialmente en las modalidades que incluyen una quinta cifra como parte de la combinación oficial.



Resultados Dorado Mañana del 18 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo de este martes, estos son los resultados:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

Para comprobar una posible coincidencia, es necesario revisar las cuatro cifras del tiquete y verificar que correspondan exactamente con el número publicado. Cuando la modalidad incluye la quinta cifra, también debe comprobarse este dato adicional.

El comprobante original debe conservarse en buen estado, ya que es el documento necesario para adelantar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona Dorado Mañana?

Dorado Mañana hace parte de la modalidad de chance. Para registrar una jugada se selecciona una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y se define el valor correspondiente.



El juego contempla diferentes formas de participación, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Entre estas se encuentran las apuestas a cuatro, tres, dos y una cifra, además de las alternativas combinadas que aplican según las condiciones del operador.



La quinta cifra corresponde a una balota adicional que se tiene en cuenta en las modalidades que contemplan esta opción.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Si las cifras del comprobante coinciden con el resultado oficial, el tiquete debe conservarse sin tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones. Para iniciar el proceso de cobro se requiere presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente.

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El procedimiento puede variar según el valor del premio. En determinadas cuantías, pueden solicitarse documentos adicionales y el trámite debe realizarse ante los puntos o dependencias autorizadas.

Los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia y, cuando corresponde, a la retención por concepto de ganancias ocasionales.

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Los premios cuentan con un plazo legal para ser reclamados. De manera general, el ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para realizar el trámite.

Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira. Por ello, se recomienda verificar el resultado mediante los canales oficiales, conservar el tiquete y adelantar oportunamente cualquier proceso de reclamación.

También es conveniente evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería para proteger la información de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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