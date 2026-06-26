Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Santander, consolidada como una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y respetadas en el territorio colombiano, se prepara para su jornada habitual de este viernes 26 de junio de 2026. Con más de 98 años de trayectoria, esta entidad no solo representa una oportunidad de cambio financiero para miles de apostadores, sino que cumple una función social vital: es una empresa industrial y comercial del Estado cuyo fin principal es la generación de recursos destinados al sistema de salud pública del departamento.



Cada viernes, la atención de los jugadores se centra en el sorteo que se realiza en vivo a las 11:00 p. m. (o en ocasiones a la medianoche), donde se pone en juego un robusto plan de premios que encabeza el anhelado Premio Mayor de 6.500 millones de pesos.



Resultados Lotería de Santander último sorteo de hoy, viernes 26 de junio de 2026

A continuación, se presentan los espacios destinados a los números que la suerte dictará en la noche de hoy. Una vez finalice el procedimiento oficial bajo la supervisión de las autoridades competentes, los resultados serán:



Números ganadores : 3884

: 3884 Serie: 011

Es fundamental que los participantes verifiquen estos datos a través de los canales autorizados de la Lotería de Santander para confirmar si su billete ha sido favorecido.



¿Cómo participar de la Lotería de Santander?

La estructura de premios de la Lotería de Santander es una de las más competitivas del país. Además del premio mayor de $6.500.000.000, el sorteo ofrece una amplia gama de "premios secos" que distribuyen riqueza entre múltiples ganadores:



1 premio seco de $700.000.000.

2 premios secos de $500.000.000.

3 premios secos de $300.000.000.

4 premios secos de $200.000.000.

7 premios secos de $100.000.000.

20 premios secos de $50.000.000.

10 premios secos de $20.000.000.

15 premios secos de $10.000.000.

A esto se suman las aproximaciones, que permiten obtener ganancias por coincidencias como el número mayor invertido, las primeras o últimas cifras, y diversas combinaciones con la serie. Participar es un proceso sencillo. El apostador debe adquirir un billete que consta de un número de cuatro cifras, una serie y tres fracciones. El valor del billete completo es de $18.000 pesos, mientras que cada fracción individual tiene un costo de $6.000 pesos.

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Los interesados pueden realizar su compra en puntos físicos autorizados, máquinas de chance de LotiColombia, oficinas de Efecty, Codesa y PagaTodo, o mediante plataformas digitales como Lottired y Lottorent. La transparencia del sorteo está garantizada mediante la vigilancia permanente de las balotas, sorteos de prueba previos y la presencia de delegados de Coljuegos y la alcaldía. En caso de resultar ganador, el proceso de reclamación varía según el monto:



Premios menores a $3.000.000: Se pueden reclamar en agencias distribuidoras o con el lotero de confianza. Premios superiores a $3.000.000: Deben tramitarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16), presentando el billete original y documento de identidad.

Se recuerda a los ganadores que los premios están sujetos a un 17% de impuesto para la salud y un 20% de retención en la fuente si el monto supera las 48 UVT. Finalmente, es crucial tener en cuenta que los billetes premiados tienen una vigencia de un año para ser reclamados antes de que los recursos pasen definitivamente al sistema de salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

