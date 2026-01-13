Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026: números ganadores

Como es costumbre cada martes, la Lotería del Huila lleva a cabo su sorteo correspondiente a este martes, con transmisión en vivo desde las 11:00 de la noche, a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad, entre ellas su cuenta de Facebook y Youtube. En esta jornada, el plan de premios incluye un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de incentivos adicionales como premios secos y pagos por aproximaciones.



Tal y como cada martes el sorteo se efectúa inmediatamente después del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, y ambos procesos cuentan con la vigilancia de Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad del juego. Durante esta edición también coincidió con el sorteo de otras loterías como la del Tolima y Cundinamarca, luego del festivo del lunes.

La Lotería del Huila, creada en 1994 tras la liquidación de la Beneficencia del Huila, tiene como finalidad recaudar recursos para fortalecer el sistema de salud del departamento.

El valor del billete completo es de 12.000 pesos, aunque los jugadores también pueden participar adquiriendo fracciones con un costo de 4.000 pesos, cuyos premios se entregan de forma proporcional al monto comprado, facilitando el acceso a más apostadores.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila hoy, martes 13 de enero de 2026

Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Una vez se conozcan los resultados oficiales, estos serán actualizados a través de los canales institucionales de la Lotería del Huila.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece distintos premios complementarios para quienes acierten cifras parciales del número ganador. Entre estos se encuentran los denominados premios secos, así como pagos por aproximaciones, que varían según la cantidad de cifras acertadas y la posición en la que coincidan.



Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

¿Cómo participar en la Lotería del Huila?

Los interesados pueden adquirir su billete a través de diferentes canales autorizados:



Venta presencial: en puntos oficiales de venta ubicados en distintas ciudades del país.

Compra en línea: a través de la página web oficial de la Lotería del Huila, con pago electrónico mediante PSE.

Aplicaciones móviles: plataformas autorizadas como TuLotero, Lottired y LotiColombia permiten comprar billetes desde el celular de forma rápida y segura.

¿Qué hacer si gana el premio mayor?

En caso de resultar ganador, es fundamental verificar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales. El billete debe conservarse en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, y el ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original al momento de reclamar el premio.



El cobro se realiza en las oficinas de la Lotería del Huila o en los puntos autorizados. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre la renta, conforme a la normativa vigente.



