Bill Clinton declara ante Congreso por caso Epstein: “No tenía idea de los crímenes que él cometía”

El expresidente estadounidense Bill Clinton dijo el viernes 27 de febrero que no estaba al tanto de los crímenes de Jeffrey Epstein y que había dejado de asociarse con el delincuente sexual antes de que fueran revelados.

"No tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo", aseguró Clinton en su declaración inaugural ante un comité del Congreso que está investigando el caso del pederasta.

"No vi nada ni hice nada malo", expresó Clinton, asegurando que "incluso con perspectiva, no vi nada que me hiciera reflexionar. Y cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él".



El expresidente señaló que había aceptado testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes porque "amo a mi país, y Estados Unidos se construyó sobre la idea de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes, especialmente los presidentes".



Noticia en desarrollo.