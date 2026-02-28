EN VIVO | Ataque de Israel y Estados Unidos a Irán: minuto a minuto de la ofensiva

El Ejército de Israel preparó durante "muchas semanas" la operación contra Irán lanzada este sábado, 28 de febrero de 2026, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo "necesario", señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa. "Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio", aseveró.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Preguntado por si el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, era uno de los objetivos de los ataques lanzados hasta el momento, el militar no se pronunció, limitándose a responder que sus objetivos son de "alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel".



8:18 a.m. | ONU condena ataques de EEUU e Israel y represalias de Irán: "los civiles pagan el precio"

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".



"Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.



8:07 a.m. | Fuerzas armadas iraníes aseguran que los ataques contra EE. UU. continuarán en toda la región

Las fuerzas armadas iraníes confirmaron que atacaron bases estadounidenses en "toda la región" y aseguraron que continuarán atacando "sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo".



"Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo", dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado. Por ello, Irán considera objetivo de sus ataques, además de Israel, "todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en toda la región".

Publicidad

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL