Crimen de dragoneante del Inpec en Montería no fue en un robo: su hijo terminó condenado

El 9 de julio de 2023, la ciudad de Montería se vio sacudida por una noticia que inicialmente fue reportada como un violento asalto. Hugo Alberto González, dragoneante del Inpec de 53 años, ingresó a la Clínica Central con heridas de gravedad que, según su círculo familiar más cercano, habrían sido producto de un atraco callejero. Sin embargo, Séptimo Día conoció el caso y la investigación dio un giro inesperado, ya que, lo que parecía un robo terminó revelando una tragedia.

La versión del asalto

La versión oficial que circuló en las primeras horas indicaba que el funcionario, tras salir de su turno y departir con algunos conocidos, había sido interceptado por delincuentes al llegar a su residencia. Jorge González, hermano de la víctima, recordó el momento en que recibió la noticia: "Eso de las 7 de la mañana me llama mi sobrino, me dice: 'Tío, mi papá le acaba de suceder algo grave’ y que estaba en UCI".

Según el relato de Angélica Petro, esposa de Hugo Alberto González, el hombre había salido a tomar, regresó en alto estado de embriaguez y aseguró haber sido víctima de hurto. Asimismo, la mujer le afirmó al hermano de la víctima que su esposo apareció hacia las 2 de la madrugada, borracho y casi sin poder caminar, y que, tras un breve altercado, volvió a salir a pie, momento en el que presuntamente habría ocurrido el asalto.

Jorge González afirmó que su cuñada le contó que a su hermano le habían robado “toda la billetera, las tarjetas de crédito, los anillos, el celular… todo. Él aquí llegó sin nada”. Esta versión fue corroborada por Jorge Camilo González, hijo de Hugo Alberto y Angélica, quien aseguró que, al ver a su padre herido, su madre lo trasladó de urgencia a la clínica.



Las dudas que desmoronaron el hecho de un hurto

A pesar de la aparente claridad del caso, los hijos del primer matrimonio de Hugo Alberto González y su hermano comenzaron a notar inconsistencias. Eduardo Villera, colega del dragoneante, fue uno de los primeros en cuestionar el relato sobre su supuesto estado de embriaguez, pues había hablado con él la noche del incidente: “Siendo las 9 de la noche, yo recibo una llamada de él... Yo le pregunté si estaba tomando y me dijo: ‘No, Villera, yo ya estoy aquí en la casa juicioso. Yo no estoy tomando’”.



Asimismo, Villera afirmó que Hugo Alberto era un funcionario sumamente responsable y que no bebía si tenía que trabajar al día siguiente.



No obstante, debido a las inconsistencias en los relatos, las autoridades empezaron a buscar otras líneas de investigación, entre ellas, la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido en el interior de la vivienda.

Hugo Alberto González Pavón, hijo mayor de la víctima, le pidió a un primo que inspeccionara la casa. El hallazgo fue revelador: "Él va y me dice: ‘Primo, cuando ingreso huele mucho a límpido, huele mucho a sangre y a límpido puro y en el patio tienen tiradas unas almohadas llenas de sangre y una sábana y ropa llena de sangre".

Una dolorosa pérdida

El hijo mayor de la víctima afirmó que “guardaba la esperanza de nuevamente verlo a él, de que se recuperara y fuera él quien dijera lo que en realidad pasó”. No obstante, debido a las graves heridas causadas, especialmente en la cabeza, el dragoneante falleció el 24 de julio de 2023.

Tras la muerte, el dolor y las dudas se apoderaron de la familia, por lo que tanto su hermano como el hijo mayor de la víctima comenzaron a recolectar información para esclarecer los hechos.

El CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Montería asumieron el caso ante las evidentes contradicciones. Las autoridades analizaron más de 80 cámaras de seguridad del sector y nunca observaron a Hugo Alberto González salir o llegar a la vivienda en los horarios indicados por la esposa y el hijo.

Además, tras realizar un análisis a las líneas telefónicas de la familia, se pudo corroborar que el celular del dragoneante nunca salió de su casa durante la noche del crimen.

Testimonios claves en la investigación

A esto se sumaron los testimonios de vecinos que reportaron ruidos y gritos dentro del inmueble. Un testigo recordó haber escuchado: “Paren ya, que lo van a matar”.

Además, otras dos personas aseguraron haber pasado frente a la vivienda y ver al dragoneante Hugo Alberto González acostado en una hamaca dentro de la casa. Al parecer, iban a encontrarse con Jorge Camilo González, hijo de Hugo Alberto, y su novia, Karol Flores.

Según ese testigo, luego de algunas horas de departir juntos en la zona norte de Montería, Jorge Camilo González recibió una llamada de su padre.

“Jorge Camilo manifiesta que ya el papá empezó a molestar y que tenía que llevarle la motocicleta porque tenía que trabajar al día siguiente… (al regresar a la casa) observa que dentro de la habitación se encontraba el señor Hugo acostado al lado de Angélica… Luego salen del inmueble”, reveló el intendente Gustavo Durán.

Con estas pruebas, la Fiscalía ordenó la captura de Angélica Petro, su hijo Jorge Camilo y la novia de este, Karol Flores, el 16 de mayo de 2025, por su presunta implicación en el caso.



Confesión, condena y controversia judicial

Días después de la captura, los implicados decidieron romper el silencio y confesaron lo ocurrido, aunque alegaron una supuesta legítima defensa por violencia intrafamiliar, un argumento que no contaba con denuncias previas ante la Fiscalía.

Según lo que relató Angélica Petro a las autoridades, tras una fuerte discusión con su esposo, Karol Flores se dio cuenta de lo ocurrido y avisó a su novio, Jorge Camilo González, quien rápidamente se dirigió a la habitación.

“Karol manifestó que cuando ella llama a Jorge Camilo, se percata de que su papá tiene a Angélica por el cuello. Al no separarlos toma el bate y le da un golpe. Dice que se encegueció, que le daba mucho golpes en la cabeza al papá con un bate de aluminio que se encontraba en la habitación”, relató el intendente.

Séptimo Día intentó obtener la versión de los señalados, pero ninguno accedió a dar declaraciones sobre el caso. El 27 de noviembre de 2025, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería condenó a Jorge Camilo González Petro por el delito de homicidio preterintencional agravado y ocultamiento de pruebas. El sujeto fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

Esta sentencia ha sido duramente criticada por la familia de la víctima y expertos penalistas, quienes consideran que el ataque no corresponde a un homicidio preterintencional, sino a un homicidio agravado.

Por su parte, Angélica Petro y Karol Flores recibieron un principio de oportunidad inicialmente, pero este fue negado por un juez de garantías en enero de 2026, por lo que el proceso penal en su contra por ocultamiento y alteración de evidencia continúa. La familia del dragoneante del Inpec sigue exigiendo que el caso no quede en la impunidad y que se reconozca la gravedad del presunto asesinato ocurrido en Montería.