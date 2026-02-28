Periodista Diego Guauque fue encañonado en restaurante de Bogotá: así relató el pánico vivido

Los hechos de inseguridad en Bogotá siguen dando de qué hablar. El reconocido periodista Diego Guauque, de Séptimo Día, denunció recientemente lo que le ocurrió a plena luz del día en un popular sector de la capital: el Parque de Usaquén.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según relató, Diego Guauque se encontraba en un establecimiento de comida española compartiendo con dos abogados y su cita, que tenía un propósito laboral, cambió en cuestión de segundos. En ese momento, las condiciones del lugar parecían ser las de una tarde tranquila de trabajo. “Eran la cerca, eran cerca de las 3 de la tarde”, precisó Guauque al recordar el inicio del angustiante suceso.

La tranquilidad del restaurante se rompió abruptamente cuando un individuo armado ingresó al local. De acuerdo con el testimonio del reportero de Séptimo Día, no hubo tiempo para reaccionar ante la rapidez y determinación del atacante. “Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de Usaquén”, afirmó.



Uno de los puntos que más llamó la atención de Guauque fue la precisión con la que actuó el delincuente. El periodista detalló que, a pesar de ser un espacio abierto al público, ellos eran los únicos clientes presentes en ese instante, lo que facilitó el accionar del sujeto.



“Era un almuerzo tranquilo, pero de repente entró un tipo tan armado, una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día”, relató el comunicador, subrayando la visibilidad del arma. La actitud del asaltante no fue la de un delincuente común buscando cualquier objeto de valor al azar. Guauque enfatizó la seguridad del hombre al caminar hacia ellos: “Reitero, éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”.

Publicidad

Un objetivo específico: el robo de un reloj

A diferencia de otros asaltos masivos donde se suelen retirar carteras y dispositivos móviles de todas las víctimas, este delincuente tenía una misión clara. El objetivo no era el periodista, sino una pieza específica que portaba uno de sus acompañantes.

“El tipo no pidió celulares, el tipo no pidió dinero, entró solo por ese reloj”, explicó Guauque sobre la dinámica del robo. De hecho, mencionó que sus propias pertenencias estuvieron en riesgo inminente, pero no fueron tocadas: “Yo tenía incluso mi celular sobre la mesa, pensé que también se lo iba a llevar, pero no. Su objetivo era claro”. El delincuente exigió a uno de los abogados que le entregara un reloj de alto valor, utilizando insultos e intimidación física con el arma de fuego para lograr su cometido en cuestión de segundos.

Publicidad

Tras arrebatar la joya, el hombre se retiró del lugar con una serenidad que impactó a los presentes. No hubo persecución inmediata ni presencia policial que impidiera su escape. Según el testimonio, el delincuente “salió con suma calma” y huyó en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. Todo el hecho, desde la entrada del sujeto hasta su desaparición del lugar, ocurrió en menos de un minuto.

“Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”, sentenció Guauque. El reportero, visiblemente afectado por la experiencia, cerró su intervención con una serie de interrogantes que reflejan el sentir de muchos habitantes de la capital: “¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? Por Dios”.

A través de sus redes sociales, Diego Guauque también hizo un llamado a sus seguidores para que compartan sus propias experiencias y visibilicen la problemática que atraviesa la ciudad, buscando generar un diálogo sobre las zonas más críticas y el aumento de los hechos delictivos.