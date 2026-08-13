Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy jueves 13 de agosto de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 13 de agosto de 2026 avanza con la expectativa característica que despierta uno de los sorteos de chance más tradicionales y de mayor sintonía en Colombia: el Chontico Noche. Bajo su icónico y popular lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo de apuestas permanentes mantiene la atención de miles de ciudadanos que esperan conocer si sus números de la suerte resultaron favorecidos.

Resultado Chontico Noche – Jueves 13 de agosto

Una vez concluya el sorteo de este jueves, se conocerán las cifras oficiales de la jornada:

Número ganador: 1497

1497 Balota adicional / La Quinta: 4

Los apostadores deberán comparar las cifras de su tiquete con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún premio.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la adquisición de billetes preimpresos con series fijas, el Chontico Noche opera bajo el modelo de chance. Esto le permite al apostador elegir su propia combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999.



La flexibilidad presupuestaria es uno de sus principales atractivos:

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Monto de participación: se puede apostar desde un valor mínimo de $500 .

se puede apostar desde un valor mínimo de . Escalabilidad del premio: el monto final a recibir depende directamente de la suma invertida en el tiquete.

el monto final a recibir depende directamente de la suma invertida en el tiquete. Redes autorizadas: los usuarios pueden acudir a los puntos habilitados para comercializar este juego.

Horarios del sorteo, premios y canales de transmisión

Para la noche de este jueves 13 de agosto, el sorteo mantiene su programación habitual:

Hora oficial: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Televisión en vivo: transmisión oficial por la señal del canal regional Telepacífico .

transmisión oficial por la señal del canal regional . Resultados: los números ganadores son publicados después del sorteo en los canales oficiales y plataformas autorizadas.

El Chontico Noche funciona bajo la modalidad de chance y cuenta con diferentes opciones de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas:

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Cuatro cifras (Superpleno / Directo): paga 4.500 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Tres cifras (Pleno / Directo): paga 400 veces lo apostado.

paga lo apostado. Dos cifras (La pata): paga 50 veces lo apostado.

paga lo apostado. Una cifra (La uña): paga 5 veces la inversión realizada.

¿Qué hacer para reclamar el premio si resulta ganador?

Si la fortuna acompaña su tiquete en esta jornada de jueves, es indispensable seguir el protocolo establecido para hacer efectivo el cobro.

Cuidado del formulario: el tiquete físico debe conservarse en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación.

el tiquete físico debe conservarse en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación. Requisitos: para reclamar el premio se debe presentar el comprobante y el documento de identidad.

para reclamar el premio se debe presentar el comprobante y el documento de identidad. Proceso de pago: el procedimiento puede variar de acuerdo con la cuantía del premio y las condiciones establecidas por el operador.

Los ganadores deben verificar siempre los requisitos y canales autorizados antes de realizar cualquier trámite.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.