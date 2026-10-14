Resultados Lotería del Valle hoy 14 de octubre de 2026: ganadores premio mayor

La noche de este miércoles se realizó una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos semanales con mayor bolsa de premios en Colombia. Miles de apostadores siguieron el sorteo 4870 con la expectativa de acertar la combinación ganadora y quedarse con el premio principal de $9.000 millones, además de los diferentes secos que hacen parte del plan de premios de esta lotería. A diferencia de los juegos diarios de chance, la Lotería del Valle tiene un solo sorto ordinario a la semana, lo que concentra la atención de compradores en distintas regiones del país cada miércoles en horas de la noche. El juego es administrado por la Beneficencia del Valle y los resultados son divulgados tras la realización oficial del sorteo.



Lotería del Valle resultados hoy, 14 de octubre de 2026

Ya se llevó a cabo e sorteo correspondiente a este miércoles 14 de octubre de 2026. Los poseedores de billetes y fracciones pueden verificar si tuvieron suerte revisando el número y la serie favorecidos:



Números ganadores:

Número de serie:

Además del premio principal, durante la jornada también fueron sorteados los premios ecos contemplados dentro del esquema vigente de la lotería.



Principales premios que entrega la Lotería del Valle

1 premio mayor de $9.000 millones.

Quienes participan en este sorteo deben tener presente que no basta con acertar únicamente el número ganador. Para obtener el premio mayor se requiere que coincidan exactamente tanto el número como la serie registrada en el billete. El producto se comercializa mediante billetes completos y fracciones. El billete competo tiene un valor de $18.000 y está dividido en tres fracciones de $6.000 cada una, permitiendo a los compradores participar según el monto que deseen invertir.

Los sorteos ordinarios se realizan todos los miércoles a las 10:30 de la noche y son seguidos por miles de jugadores que consultan semanalmente los resultados para saber si lograron obtener alguno de los premios disponibles. En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan con la información oficialmente publicada. Posteriormente, el titular deberá cumplir los procedimientos de validación y cobro establecidos para cada categoría de premio. Con un premio mayor de $9.000 millones y una amplia lista de secos millonarios, la Lotería del Valle continúa figurando entre los sorteos semanales de mayor atractivo para los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL