Lotería del Valle resultados el 7 de octubre de 2026: ganadores del premio mayor

La Lotería del Valle realizó este miércoles 7 de octubre de 2026 el sorteo número 4869, una nueva edición de uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales del país. Miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo, que semanalmente entrega un premio mayor multimillonario y varios premios adicionales contemplados dentro de su plan oficial. La jornada se desarrolló como es habitual bajo la coordinación de la Beneficencia del Valle del Cauca, entidad encargada de administrar esta lotería. El sorteo fue programado para las 10:30 p. m., horario oficial en el que se realiza cada semana la elección de los números ganadores.



Los participantes que adquirieron su billete en puntos autorizados, con loteros, distribuidores o mediante plataformas electrónicas ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado en esta oportunidad. La Lotería del Valle mantiene actualmente un premio mayor de $9.000 millones, además de varios premios secos y aproximaciones.



Lotería del Valle hoy 7 de octubre de 2026: resultados premio mayor

Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $9.000 millones.

Para confirmar si un billete resultó favorecido, es necesario revisar tanto el número como la serie correspondiente. Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales de información de la lotería una vez finaliza la transmisión del sorteo. Además del premio mayor, el plan de premios vigente de la Lotería del Valle contempla las siguientes categorías:



Premio mayor: $9.000 millones.

1 seco de: $500 millones.

2 secos de: $100 millones cada uno.

3 secos de: $60 millones cada uno.

1 seco de: $40 millones.

25 secos de: $30 millones cada uno.

A lo anterior se suman premios por aproximaciones al número ganador. Estas modalidades reconocen coincidencias parciales con el premio mayor y permiten que más jugadores tengan posibilidades de obtener algún pago durante cada sorteo.



Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle

Los ganadores de premios de menor cuantía pueden realizar el cobro en los puntos autorizados o con el distribuidor que efectuó la venta del billete. En cambio, cuando los premios superan los montos establecidos por la entidad, el trámite debe efectuarse directamente ante la Beneficencia del Valle del Cauca en Cali. Para iniciar el proceso, el jugador debe presentar el billete o fracción ganadora en buen estado, firmar el respaldo del documento y aportar los documentos requeridos para la validación del premio. Posteriormente se lleva a cabo un proceso de verificación de autenticidad antes de autorizar el desembolso del dinero.

Otro aspecto importante es que los premios tienen un plazo límite de reclamación. Según la información oficial publicada por la lotería, los ganadores cuentan con hasta 12 meses después de realizado el sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Transcurrido ese tiempo, el premio pierde vigencia. La Lotería del Valle comercializa sus billetes de manera física y electrónica. Los jugadores pueden adquirirlos a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales, redes de comercialización habilitadas y plataformas digitales autorizadas por la entidad. El billete completo tiene un valor de $18.000 y está compuesto por tres fracciones.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL