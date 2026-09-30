Resultados Lotería del Valle premio mayor del 30 de septiembre: estos son los números ganadores

Un nuevo sorteo de la Lotería del Valle se lleva a cabo este miércoles 30 de septiembre. Obtener un premio en el sorteo de este 30 de septiembre exige cumplir con los requisitos estipulados por la normativa de juegos de suerte y azar en Colombia:



Pago de premios menores: Si la suma ganada es inferior a los topes fijados por la entidad (habitualmente montos menores a 20 salarios mínimos), el cobro puede tramitarse directamente en las agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero que vendió el boleto.

Si la suma ganada es inferior a los topes fijados por la entidad (habitualmente montos menores a 20 salarios mínimos), el cobro puede tramitarse directamente en las agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero que vendió el boleto. Cobro de sumas mayores y Premio Mayor: El trámite se debe gestionar de manera presencial en la sede administrativa de la Beneficencia del Valle del Cauca, situada en la Calle 9 # 4-50 (Piso 10), en la ciudad de Cali .

El trámite se debe gestionar de manera presencial en la sede administrativa de la Beneficencia del Valle del Cauca, situada en la . Requisitos indispensables: Se exige la entrega del billete físico original en perfecto estado de conservación (sin tachaduras, roturas ni alteración en los códigos de seguridad), fotocopia ampliada del documento de identidad y un certificado de cuenta bancaria vigente.

Se exige la entrega del en perfecto estado de conservación (sin tachaduras, roturas ni alteración en los códigos de seguridad), fotocopia ampliada del documento de identidad y un certificado de cuenta bancaria vigente. Retenciones de ley: Conforme al Estatuto Tributario, a todo premio de lotería en el país se le deduce de manera directa una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales .

Conforme al Estatuto Tributario, a todo premio de lotería en el país se le deduce de manera directa una . Vencimiento: El derecho a reclamar cualquier premio caduca exactamente a los 12 meses (365 días) de haberse celebrado el sorteo.

Resultados Lotería del Valle: Sorteo ordinario del miércoles 30 de septiembre

(Sección en constante actualización. Los datos definitivos ingresarán al concluir el proceso de balotaje y la validación formal de los entes de control a partir de las 10:30 p.m.).

Premio Mayor ($9.000 Millones de Pesos)

NÚMERO GANADOR:

SERIE:

Mapeo del Plan de Premios: ¿Cuánto se puede ganar hoy?

El esquema actual de distribución de recursos del sorteo 4868 pone a disposición de la comunidad de apostadores un techo acumulado superior a los $22.000 millones de pesos. La estructura financiera del juego se desglose de la siguiente manera:

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Categoría Reina: Premio Mayor único de $9.000 millones de pesos al billete completo que coincida en número y serie. Bolsa de Secos de Alto Valor: Un desembolso especial de $500 millones, dos premios directos de $100 millones, tres de $60 millones y un incentivo de $40 millones. Red de Secos Complementarios: Un bloque de 25 premios de $30 millones distribuidos en distintas series. Sistema de Aproximaciones: Se reconocen valores monetarios por aciertos parciales, tales como la coincidencia de las tres primeras cifras, las tres últimas, el combinado en diferente serie, o la última cifra del mayor en la misma serie.

Mecánica de participación y costos de la jugada

Para participar en el sorteo de la Lotería del Valle, el jugador debe definir un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) sumado a una serie compuesta por tres dígitos (del 000 al 399). La comercialización del juego opera bajo las siguientes modalidades de inversión:



Fracción Individual ($6.000 COP): Otorga el derecho a reclamar una tercera parte (1/3) del valor asignado al premio obtenido.

Otorga el derecho a reclamar una tercera parte (1/3) del valor asignado al premio obtenido. Billete Completo ($18.000 COP): Compuesto por la totalidad de las tres fracciones de la misma combinación. Al acertar, da derecho al cobro del 100% de la bolsa estipulada en el plan de premios.

Los billetes se comercializan a través de vendedores independientes de Lotería, puntos autorizados de la red Gane a nivel departamental, y en portales web de apuestas autorizados por Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.