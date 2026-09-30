Resultados Lotería del Valle premio mayor del 30 de septiembre: estos son los números ganadores

Un nuevo sorteo de la Lotería del Valle se lleva a cabo este miércoles 30 de septiembre. Obtener un premio en el sorteo de este 30 de septiembre exige cumplir con los requisitos estipulados por la normativa de juegos de suerte y azar en Colombia:
- Pago de premios menores: Si la suma ganada es inferior a los topes fijados por la entidad (habitualmente montos menores a 20 salarios mínimos), el cobro puede tramitarse directamente en las agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero que vendió el boleto.
- Cobro de sumas mayores y Premio Mayor: El trámite se debe gestionar de manera presencial en la sede administrativa de la Beneficencia del Valle del Cauca, situada en la Calle 9 # 4-50 (Piso 10), en la ciudad de Cali.
- Requisitos indispensables: Se exige la entrega del billete físico original en perfecto estado de conservación (sin tachaduras, roturas ni alteración en los códigos de seguridad), fotocopia ampliada del documento de identidad y un certificado de cuenta bancaria vigente.
- Retenciones de ley: Conforme al Estatuto Tributario, a todo premio de lotería en el país se le deduce de manera directa una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales.
- Vencimiento: El derecho a reclamar cualquier premio caduca exactamente a los 12 meses (365 días) de haberse celebrado el sorteo.
Resultados Lotería del Valle: Sorteo ordinario del miércoles 30 de septiembre
(Sección en constante actualización. Los datos definitivos ingresarán al concluir el proceso de balotaje y la validación formal de los entes de control a partir de las 10:30 p.m.).
Premio Mayor ($9.000 Millones de Pesos)
- NÚMERO GANADOR:
- SERIE:
Mapeo del Plan de Premios: ¿Cuánto se puede ganar hoy?
El esquema actual de distribución de recursos del sorteo 4868 pone a disposición de la comunidad de apostadores un techo acumulado superior a los $22.000 millones de pesos. La estructura financiera del juego se desglose de la siguiente manera:
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- Categoría Reina: Premio Mayor único de $9.000 millones de pesos al billete completo que coincida en número y serie.
- Bolsa de Secos de Alto Valor: Un desembolso especial de $500 millones, dos premios directos de $100 millones, tres de $60 millones y un incentivo de $40 millones.
- Red de Secos Complementarios: Un bloque de 25 premios de $30 millones distribuidos en distintas series.
- Sistema de Aproximaciones: Se reconocen valores monetarios por aciertos parciales, tales como la coincidencia de las tres primeras cifras, las tres últimas, el combinado en diferente serie, o la última cifra del mayor en la misma serie.
Mecánica de participación y costos de la jugada
Para participar en el sorteo de la Lotería del Valle, el jugador debe definir un número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) sumado a una serie compuesta por tres dígitos (del 000 al 399). La comercialización del juego opera bajo las siguientes modalidades de inversión:
- Fracción Individual ($6.000 COP): Otorga el derecho a reclamar una tercera parte (1/3) del valor asignado al premio obtenido.
- Billete Completo ($18.000 COP): Compuesto por la totalidad de las tres fracciones de la misma combinación. Al acertar, da derecho al cobro del 100% de la bolsa estipulada en el plan de premios.
Los billetes se comercializan a través de vendedores independientes de Lotería, puntos autorizados de la red Gane a nivel departamental, y en portales web de apuestas autorizados por Coljuegos.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.