Mi Primera Chamba 2027: así puede inscribirse a uno de los 250 cupos en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena de Indias habilitó el proceso de selección denominado Convocatoria 'Mi Primera Chamba' para el semestre uno del año 2027. La iniciativa busca la vinculación de 250 personas que necesiten realizar prácticas en dependencias del gobierno de la ciudad. El programa contempla la entrega de un auxilio en dinero para gastos de transporte y de alimentación durante la estancia en la entidad.

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El sustento de la medida se encuentra en el Decreto 0577 del 16 de abril de 2024 y en la modificación del Decreto 0942 del 24 de junio de 2024. Ambas normas fijan las pautas para la incorporación de estudiantes en los despachos del distrito. La meta del proyecto consiste en ofrecer espacios de aprendizaje dentro de las áreas de administración, de ciencia, de derecho, de comunicación y de ingeniería.



Las labores dentro de las oficinas de la alcaldía tendrán una duración de seis meses para la mayoría de los casos. La excepción aplica para el área de derecho en el esquema de judicatura, el cual se extiende por un periodo de nueve meses de labor



Condiciones de ingreso para aspirante

La convocatoria se dirige a jóvenes con edades entre los 18 y los 28 años de edad. Quienes busquen la postulación deben figurar con matrícula en cursos de técnica, de tecnología o de grado de universidad, en atención al artículo 4 de la Ley 2043 de 2020.



Entre las exigencias que contienen las normas de la ciudad para la recepción de solicitudes se encuentran las pautas que se detallan a continuación

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Demostrar residencia en la jurisdicción de Cartagena de Indias.

Carecer de antecedentes en los registros de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría o de la contraloría, así como de sanciones por actos contra la libertad de las personas.

Presentar copia del documento de identidad por los dos lados con tamaño al 200 por ciento.

Aportar el certificado con el promedio de calificaciones de la universidad o del instituto de educación, con fecha de expedición de máximo dos meses.

Entregar la constancia de la institución de enseñanza que confirme la autorización del alumno para la etapa de práctica.

Anexar la certificación de afiliación a una Entidad Promotora de Salud.

Aportar la factura de pago de un servicio de la vivienda con expedición de máximo dos meses.

En casos de empate en el puntaje entre dos o más personas, la selección tendrá en cuenta el certificado del Sisbén y la certificación de discapacidad en los términos de la Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social



Áreas de conocimiento en la convocatori

La lista de vacantes abarca un total de 45 categorías para estudiantes de institutos y universidades. Cada plaza contempla un tiempo de seis meses de labor en las oficinas del distrito, con la excepción del área de derecho en el esquema de judicatura que abarca nueve meses.

La oferta de cupos por campos de formación comprende ramas cómo:



Áreas de administración, economía y gestión

Administración de empresas y ramas del sector.

Administración del Estado, contaduría, economía y finanzas.

Gestión de procesos en oficinas, logística y manejo de archivos.

Áreas de ingeniería y desarrollo de tecnología



Ingeniería en sistemas de información, en software y en informática.

Ingeniería en la rama de la construcción, de las máquinas, de la química y de la producción.

Ingeniería para la protección del medio ambiente y desarrollo de programas de cómputo.

Áreas de derecho, sociedad y comunicación



Derecho en la modalidad de práctica por seis meses y derecho en la modalidad de judicatura por nueve meses.

Ciencia sobre el gobierno, relaciones de países y trabajo con las comunidades.

Comunicación, medios de audio y de video, diseño e investigación de mercados.

Arquitectura, historia, pedagogía para la infancia y servicios de salud.

Sitio de registro y envío de papeles

El trámite de inscripción se realiza de forma directa en el portal de la red https://miprimerachamba.cartagena.gov.co. En esta dirección, las personas que buscan la postulación deben cumplir la creación de una cuenta de usuario e ingresar los documentos que solicita la entidad.

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El sistema de la alcaldía recibirá la información de los aspirantes para la comprobación de los requisitos. La falta de un papel en la plataforma dará lugar al rechazo de la solicitud dentro de la etapa de verificación que efectúa la Dirección Administrativa de Talento Humano



Fases del proceso de selección y cronograma

El procedimiento para la elección de las 250 personas en las plazas de práctica comprende tres etapas de evaluación:



Verificación de requisitos: fase con carácter de descarte para las personas que incumplan las condiciones de la norma.

Promedio de calificaciones: fase de clasificación según la nota que figura en el certificado, partiendo de un puntaje de 3,5 en la escala de evaluación.

Entrevista: fase de selección antes de la publicación de la lista de ganadores.

Calendario de fechas de la convocatoria

La Alcaldía de Cartagena fijó las fechas que se citan a continuación para el desarrollo del proceso en la ciudad:



Inscripciones en la plataforma: desde el 13 de octubre de 2026 hasta el 20 de noviembre de 2026.

Revisión de documentos de los postulantes: desde el 23 de noviembre de 2026 hasta el 4 de diciembre de 2026.

Publicación de la lista para entrevista: desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de diciembre de 2026.

Recepción y respuesta a observaciones: desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 18 de diciembre de 2026.

Entrevistas en grupos: desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 29 de diciembre de 2026.

Publicación de la lista de personas con aprobación: desde el 28 de enero de 2027 hasta el 29 de enero de 2027.

Emisión del acto de vinculación: desde el 1 de febrero de 2027 hasta el 5 de febrero de 2027

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO