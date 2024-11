Minhacienda confirma que aumento de precio de peajes se hará en enero y ya no en diciembre

En medio del congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el incremento en los peajes del país que se tenía previsto para el mes de diciembre ya no se llevará a cabo, sino que solo el ajuste en enero es el que se hará.

El pasado 20 de noviembre, la ministra de Transporte, María Constanza García, había mencionado que, antes de finalizar el 2024, los peajes iban a tener un incremento del 4,64% y que, “a partir del 1 de enero de 2025, ya se da una plena normalidad en las tarifas de peajes. Eso frente a los incrementos del IPC”.

Sin embargo, este miércoles 27 de noviembre, el ministro Bonilla aseguró que “el proceso de ajuste será único. La inflación ha bajado y está en proceso de control, lo que nos permite normalizar las tarifas de peajes en una sola situación, a partir del próximo año”. Además, indicó que la inflación anual alcanzó un 5,4% en el mes de octubre, por lo que se espera que el cierre de año quede alrededor del 5%. "Eso significa que, si venimos ajustando esto, es el momento de normalizar el tema de los peajes, y es la expectativa que la normalicemos no en dos situaciones sino en una sola”, mencionó el alto funcionario.

Originalmente, la ministra de Transporte buscaba mitigar el impacto para los conductores de las carreteras nacionales. No obstante, el ministro de Hacienda, con su nuevo enfoque, quiere evitar ese incremento. Bonilla aseguró que “la medida busca brindar estabilidad y previsibilidad a los colombianos, consolidando los incrementos pendientes en un solo movimiento”.

Peajes en Colombia - Colprensa

¿Qué pasará con el Icetex?

Finalmente, el ministro Ricardo Bonilla también se refirió al futuro del Icetex en el congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura, luego del nuevo recorte presupuestal anunciado por el Gobierno nacional. Al alto funcionario sostuvo que no se tocarán programas de alimentación ni los subsidios ni las iniciativas de gratuidad en la matrícula. Sin embargo, no explicó si el Icetex es prioridad el Gobierno o no.

“Las líneas rojas son todo lo que tenga que ver con el programa de alimentación, sea el programa de alimentación escolar, o sea el programa de alimentación de reclusos, o sea el programa de alimentación de poblaciones vulnerables es prioritario. Todo lo que tenga que ver con la gratuidad de la educación es prioritario. Ahí ya va a entrar otra discusión sobre qué quiere decir gratuidad de la educación y si entra o no entra Icetex en eso”, dijo el ministro.

