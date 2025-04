Multa por ignorar nuevos requisitos para entrar a Estados Unidos cuesta más de $20 millones

A partir del 11 de abril de 2025, Estados Unidos implementará nuevos requisitos migratorios para todos los extranjeros que deseen ingresar al país, con el fin de reforzar el control sobre la población migrante y mejorar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes. La medida, anunciada por el Servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos (USCIS), obliga a ciertos inmigrantes a registrarse ante las autoridades estadounidenses.

Esto se debe a que el 20 de enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la orden 14159, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementar medidas estrictas para "asegurarse de que los extranjeros cumplan con su deber de registrarse con el gobierno en cumplimiento con la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)", se lee en el comunicado oficial.



Así funciona la nueva medida para ingresar a Estados Unidos

La nueva regla estipula que todos los ciudadanos extranjeros mayores de 14 años que vayan a permanecer en Estados Unidos por más de 30 días deberán registrarse ante el USCIS. Este registro, que se debe completar mediante el envío del Formulario G-325R, también requerirá la toma de huellas dactilares, fotos y firma de los solicitantes.

Más de 20 mil colombianos enfrentan deportación en Estados Unidos bajo políticas de Trump Fotos: Séptimo Día y Getty Images

El proceso de registro será obligatorio para aquellos extranjeros que no hayan sido registrados ni se les hayan tomado huellas dactilares en el momento de solicitar su visa de entrada al país por el programa de exención de entrevista. Según la normativa, el plazo para completar el registro será de 30 días a partir de la llegada al territorio estadounidense.

Además, si un extranjero de menos de 14 años no ha sido registrado aún, sus padres o tutores legales son los responsables de garantizar que dicho extranjero cumpla con esta obligación dentro de los 30 días posteriores a su llegada o, en el caso de los menores de edad, cuando cumplan los 14 años en el país. La agencia aclara que este registro no debe confundirse con un estatus migratorio, ya que no otorga autorización para trabajar ni acceso a otros beneficios migratorios.

Publicidad

Una vez completado el registro y las huellas dactilares, el DHS expedirá evidencia del registro, la cual deberá ser llevada por los extranjeros mayores de 18 años en todo momento. Este requisito de portar la documentación también se extiende a los extranjeros que hayan sido previamente registrados, pero que cumplieron 14 años mientras se encontraban en Estados Unidos, lo que requiere un nuevo registro dentro del plazo de 30 días desde su cumpleaños.



¿Cómo se hace el proceso de registro?

USCIS habilitó un nuevo proceso de registro a través de su sitio web, en el que los extranjeros podrán presentar el formulario G-325R (información biográfica-registro). Este formulario, que debe ser completado en línea, es obligatorio para aquellos que deben registrarse, ya sean adultos o padres y tutores legales en representación de menores de 14 años. Es importante aclarar que solo los extranjeros que no hayan sido registrados previamente deberán presentar este formulario.

Migrantes colombianos en Estados Unidos viven con miedo a la deportación Foto: Séptimo Día

Las personas que ya han recibido un número de registro de entrada-salida o una visa de inmigrante o no inmigrante con sus huellas dactilares tomadas previamente están exentas de realizar este paso. El proceso comienza con la creación de una cuenta en línea con USCIS. Cada extranjero que se registre debe tener una cuenta individual.

Publicidad

Si se trata de un menor de edad, el padre o tutor legal será responsable de crear la cuenta en nombre del niño. Una vez registrada la cuenta, los solicitantes deben completar el formulario G-325R y enviarlo en línea, el cual no puede ser presentado en persona ni por correo postal. USCIS revisará cada solicitud presentada y, si el solicitante ya se registró de acuerdo con la ley, se le notificará que ha cumplido con los requisitos de registro. En caso contrario, se le programará una cita para la toma de huellas dactilares en uno de los Centros de asistencia en solicitudes (ASC) del DHS.



¿Quiénes están obligados a cumplir con el registro?

Además de los extranjeros mayores de 14 años que no hayan sido registrados en el momento de solicitar su visa, los siguientes grupos también deberán completar el registro:



Menores de 14 años: Los padres o tutores legales deberán asegurarse de que los niños se registren antes de cumplir los 30 días de permanencia en Estados Unidos.

Los padres o tutores legales deberán asegurarse de que los niños se registren antes de cumplir los 30 días de permanencia en Estados Unidos. Migrantes que cumplen 14 años en el país: Aquellos que celebren su cumpleaños en Estados Unidos deberán inscribirse dentro de los 30 días después de haber cumplido años.

Aquellos que celebren su cumpleaños en Estados Unidos deberán inscribirse dentro de los 30 días después de haber cumplido años. Inmigrantes indocumentados o visitantes frecuentes: Personas como los ciudadanos canadienses, que generalmente ingresan a EE. UU. sin los trámites migratorios formales, también estarán sujetos al registro.

Aunque la mayoría de los extranjeros deberán seguir este proceso, hay ciertas excepciones. Aquellos que ya hayan cumplido con el registro y la toma de huellas dactilares al momento de ingresar a Estados Unidos no necesitarán completar el trámite nuevamente. Además, las personas que se encuentren en el proceso de obtener una visa de residencia, como en los casos de los solicitantes de TPS (estado de protección temporal), DACA (acción diferida para los llegados en la infancia), refugio o asilo, no estarán obligados a registrarse.

Además de Estados Unidos, hay varios países que exigen a los ciudadanos colombianos obtener una visa antes de ingresar. - Freepik

La multa por incumplir el registro ante las autoridades

El incumplimiento del requisito de registro puede resultar en severas sanciones penales. Aquellos extranjeros que deliberadamente no se registren o se nieguen a proporcionar sus huellas dactilares serán culpables de un delito menor. Si se les declara culpables, las multas podrían ascender hasta los 5.000 dólares, que son aproximadamente 21.000.000 o más; bien podrían ser encarcelados por hasta seis meses o ambas cosas.

Por otro lado, los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos y que estén sujetos al requisito de registro deberán notificar a USCIS sobre cualquier cambio de dirección dentro de los 10 días siguientes al mismo. La falta de actualización de la dirección podría resultar en una multa también 5.000 dólares o una posible encarcelación de hasta 30 días, y los infractores podrían enfrentar la deportación, salvo que puedan demostrar que el incumplimiento fue accidental o razonable.