Nequi está entregando bonos en D1 a usuarios que cumplan estos requisitos: podrá ganar hasta $80 mil

Nequi , línea de negocio de Bancolombia , dio inicio a una nueva campaña dirigida a usuarios que hayan cerrado previamente su depósito de bajo monto en Bancolombia A La Mano y que ahora utilicen Nequi para recibir pagos por primera vez. Bajo el nombre "Tu primer pago en Nequi vale", esta iniciativa estará vigente entre el 21 de abril de 2025 a las 12:00 a.m. y el 16 de mayo de 2025 a las 11:59 p.m., según el horario oficial de Colombia. La campaña tiene como propósito principal incentivar la recepción de pagos a través de Nequi por parte de personas que anteriormente usaban la plataforma Bancolombia A La Mano.

De acuerdo con lo explicado por la billetera digital: "Por medio de la campaña se busca incentivar a los usuarios que cerraron su depósito de bajo monto en Bancolombia a la Mano y posteriormente se vincularon a Nequi y quienes al mismo tiempo recibían su pago de nómina o pagos en su depósito de bajo monto en Bancolombia A La Mano, para que reciban su primer pago de nómina o los diferentes tipos de pago en Nequi de acuerdo con los términos y condiciones. El bono virtual es expedido por la compañía Juju S.A.S. para su redención en el comercio Tiendas D1".



Requisitos para obtener el bono de Nequi en Tiendas D1

El incentivo consiste en un bono virtual por valor de $80.000 pesos colombianos. Este bono es expedido por la empresa Juju S.A.S. y solo puede ser utilizado en tiendas físicas D1 dentro del territorio nacional.



Ser mayores de edad (más de 18 años).

Tener activa una cuenta o depósito de bajo monto en Nequi durante el período de vigencia de la campaña.

Haber utilizado previamente un depósito de bajo monto en Bancolombia A La Mano.

Recibir por primera vez en Nequi uno de los siguientes tipos de pago durante la vigencia del evento: pago de nómina, pago como proveedor o pago de terceros.

Haber sido notificados directamente en el centro de notificaciones de la aplicación Nequi sobre la invitación a esta campaña.

El bono virtual será redimible únicamente en tiendas físicas de D1. No puede utilizarse en compras por internet ni para pagos a domicilio. El número del bono, que consta de 10 dígitos, debe ser presentado directamente en los puntos de pago de las tiendas D1. Es un documento al portador y su uso está limitado a una sola transacción. En caso de deterioro, pérdida, vencimiento o uso indebido, no se admiten cambios ni devoluciones, según lo explicado en las políticas de Nequi.



¿Quiénes podrán ganar los bonos de Nequi?

Solo 70 personas serán seleccionadas como ganadoras. La selección se hará en estricto orden de llegada, es decir, serán los primeros 70 usuarios que reciban uno de los pagos válidos por primera vez en Nequi durante el tiempo definido para la campaña. El bono será enviado al correo electrónico que el usuario tenga registrado en su perfil de Nequi. Esta entrega se realizará dentro de un plazo de hasta 30 días hábiles después de que finalice la campaña. Además, los ganadores recibirán una notificación adicional dentro de la aplicación Nequi para informarles que el bono fue enviado.

"Este bono virtual es un documento al portador redimible totalmente por el valor habilitado en Tiendas D1, por lo que no es negociable por dinero en efectivo ni genera intereses. No será aceptado si presenta adulteraciones de cualquier índole, deterioro o no cumpla unas características de seguridad requeridas. Tiendas D1, JuJu S.A.S y el organizador no se hacen responsable de la pérdida o hurto de este bono virtual. En el cuerpo del bono encontrará la vigencia de uso para este producto, una vez excedida esta fecha sin uso el bono perderá su vigencia, y con ello la usabilidad de poder ser utilizado en Tiendas D1", se lee dentro de las condiciones de uso.



Los usuarios que no podrán recibir los bonos de Nequi

La participación puede ser invalidada si el usuario proporciona información falsa, realiza maniobras fraudulentas o incumple alguna de las condiciones de esta campaña. El organizador se reserva el derecho de iniciar acciones legales si las acciones del participante afectan a terceros o al desarrollo de la campaña. Tampoco podrán participar personas con cuentas bloqueadas o en mora con Nequi. Solo se otorgará un bono por persona, sin posibilidad de acumulación o cesión a terceros. El bono no será reemplazado ni podrá convertirse en otro tipo de beneficio o incentivo. Asimismo, el incentivo no está sujeto a sustitución por parte del participante.

Los usuarios que participen autorizan a Nequi y, si corresponde, al operador logístico que este designe, a tratar sus datos personales para los fines de la campaña. Esto incluye la posibilidad de contactarlos para brindar información relacionada con la campaña y sus servicios. De igual manera, los participantes consienten en que Nequi pueda hacer uso de imágenes, historias o contenidos generados durante la campaña, los cuales podrán ser difundidos por medios digitales o redes sociales. Finalmente, cualquier aspecto no previsto en estos términos será decidido por Nequi de forma unilateral. La campaña no implica responsabilidad alguna del organizador respecto al uso del bono, ni en términos de posibles deducciones, embargos u otras situaciones financieras particulares de los participantes, se aclara dentro de los términos de uso.



Paso a paso para migrar a Nequi desde Bancolombia A la mano

A partir del 5 de marzo de 2025, Bancolombia comenzó a enviar notificaciones a los usuarios de su aplicación A la Mano informando que la plataforma dejará de estar disponible muy pronto. La entidad anunció que todos los servicios y funcionalidades de esta herramienta serán absorbidos por Nequi, la billetera digital que hace parte del mismo grupo bancario. El cierre definitivo está programado para mayo de 2025. Hasta esa fecha, los usuarios deben completar su migración para evitar perder acceso a su dinero y otros servicios asociados. El proceso es gratuito y no implica cerrar la cuenta de A la Mano. Siga estos pasos.



Instale Nequi: El primer paso para dar el salto a la nueva plataforma es instalar la aplicación de Nequi en su dispositivo móvil. Está disponible sin costo en Google Play para Android y en App Store para usuarios de iPhone. Una vez instalada, debe ingresar y pulsar sobre la opción 'Crea tu Nequi'. Es importante que use el mismo número de celular que tenía registrado en Bancolombia A la Mano, ya que esto facilita que su información, saldo y servicios asociados se migren automáticamente.

Durante el proceso de creación de la cuenta, la aplicación solicitará información básica como su nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico y otros datos de identificación. Actualice su código QR si recibe pagos: Para quienes usaban Bancolombia A la Mano como canal para recibir pagos, ahora deben generar un nuevo código QR dentro de Nequi, pues los códigos vinculados a la app que está por cerrar dejarán de funcionar. La nueva app permite generar este código de manera rápida desde la pantalla principal.

Recuerde que si deja pasar la fecha límite, su cuenta de Bancolombia A la Mano será desactivada y los fondos serán trasladados a una cuenta de ahorro de Bancolombia. Sin embargo, podría perder acceso temporal a servicios personalizados o a la comodidad de la app. Por eso, la recomendación de la entidad es hacer la transición cuanto antes. Muchos usuarios tienen servicios vinculados a su cuenta de Bancolombia A la Mano, como seguros, pagos recurrentes o incluso remesas. La mayoría de estos servicios se mantendrán sin necesidad de hacer cambios, siempre y cuando migre correctamente a Nequi.