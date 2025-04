¿Cuánto me toca pagar mensual si Nequi me presta $2 millones para viajar en Semana Santa 2025?

Nequi permite a los usuarios gestionar sus finanzas desde su teléfono móvil, facilitando el acceso a servicios financieros sin necesidad de acudir a una entidad bancaria tradicional. Entre los servicios que ofrece, los préstamos se han convertido en una opción para aquellos que buscan financiamiento de manera ágil y sin complicaciones. Nequi ofrece dos tipos principales de préstamos: el Préstamo Propulsor y el Préstamo Salvavidas.

Préstamo Propulsor: Este es un crédito de consumo de libre inversión, ideal para quienes necesitan una cantidad significativa de dinero para cualquier propósito. Los montos disponibles para este préstamo van desde $100.000 hasta $25.000.000, y el plazo de pago puede extenderse hasta 60 meses. Este préstamo es adecuado para financiar proyectos grandes, como la compra de un vehículo, remodelaciones del hogar, o viajes importantes.

Préstamo Salvavidas: Este es un préstamo de bajo monto, diseñado para cubrir emergencias financieras. Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $500.000, y el plazo máximo de pago es de 30 días. Este tipo de préstamo es ideal para situaciones en las que se necesita dinero rápidamente y por un corto periodo de tiempo.

¿En cuánto quedan las cuotas si pido un préstamo Propulsor de $2 millones?

La tasa de interés para un préstamo por esta cantidad es de 1,91% efectivo mensual (E.M.), es decir, 25,52% efectivo anual (E.A.). Cabe destacar que las cuotas mensuales dependen del plazo que usted elija. En esa oportunidad simularemos cuánto le tocaría pagar mensual si elige los plazos de 12, 24, 36 y 60 meses:

Plazo de 12 meses (un año)



Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.91%

Cuota mensual aproximada: $214.806

Valor total de capital: $2.238.000

Valor total de interés: $287.477

Valor total del seguro: $52.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $2.577.677

Plazo de 24 meses (dos años)



Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.91%

Cuota mensual aproximada: $121.473

Valor total de capital: $2.238.000

Valor total de interés: $572.942

Valor total del seguro: $104.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $2.915.342

Plazo de 36 meses (tres años)



Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.91%

Cuota mensual aproximada: $90.889

Valor total de capital: $2.238.000

Valor total de interés: $877.407

Valor total del seguro: $156.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $3.272.007

Plazo de 60 meses (cinco años)



Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.91%

Cuota mensual aproximada: $67.337

Valor total de capital: $2.238.000

Valor total de interés: $1.541.247

Valor total del seguro: $261.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $4.040.247

Teniendo en cuenta las simulaciones anteriores, se puede concluir que, a mayor plazo de pago, mayor cantidad de intereses deberá pagar. La recomendación siempre será realizar abonos y pagar el préstamo lo antes posible paro evitar mayores cobros de intereses corrientes.

Además de los intereses, es importante tener en cuenta otros costos asociados con el préstamo, como el seguro de vida obligatorio y la comisión de fianza. El seguro de vida tiene un costo mensual de aproximadamente $1.450 por cada millón o fracción de millón desembolsado, y la comisión de fianza puede variar entre el 0% y el 17.8% del total del préstamo.



Seguro de vida en los préstamos de Nequi

El seguro de vida es obligatorio para todos los préstamos de Nequi y tiene como objetivo proteger al prestatario y su familia en caso de fallecimiento, incapacidad total y permanente, o enfermedades graves. Este seguro se suma al valor total del préstamo y se incluye en el valor de las cuotas mensuales.



¿Por qué Nequi pide una fianza para sus créditos?

Nequi solicita una fianza para sus créditos, específicamente para el Préstamo Propulsor, como una medida de garantía que facilita el acceso al financiamiento sin necesidad de presentar codeudores o avalistas. Esta fianza es proporcionada por el Fondo de Garantías (FGA), una entidad que respalda el préstamo en caso de incumplimiento por parte del prestatario.

La fianza tiene varios propósitos clave. En primer lugar, reduce el riesgo para Nequi al asegurar que, en caso de que el prestatario no pueda cumplir con sus obligaciones de pago, el FGA cubrirá el monto adeudado. Esto permite a Nequi ofrecer préstamos a una mayor cantidad de usuarios, incluyendo aquellos que pueden no tener un historial crediticio sólido o que no pueden presentar garantías tradicionales.

En segundo lugar, la fianza simplifica el proceso de solicitud del préstamo. Al eliminar la necesidad de codeudores o avalistas, los usuarios pueden acceder al crédito de manera más rápida y sencilla. Esto es especialmente para quienes necesitan financiamiento urgente y no tienen tiempo para reunir los requisitos adicionales que suelen exigir otros tipos de préstamos.



Otros servicios que ofrece Nequi

Entre los servicios financieros, Nequi permite realizar pagos de servicios públicos como agua, luz y gas, así como servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet, televisión y telefonía. Los usuarios también pueden recargar sus tarjetas de transporte, como Tullave y Cívica, directamente desde la aplicación.

Además, Nequi ofrece la posibilidad de recibir dinero del exterior a través de PayPal, lo que facilita las transacciones internacionales. Los usuarios pueden adquirir seguros, comprar tiquetes de bus, y realizar donaciones a diversas causas sociales. La tarjeta débito Nequi-Visa permite realizar compras en establecimientos físicos y en línea, sin cuota de manejo.

Nequi también ofrece servicios adicionales como la recarga de celulares, la compra de energía prepago, y el pago de suscripciones a plataformas de entretenimiento como Netflix y DirecTV. Estos servicios están diseñados para ofrecer comodidad y eficiencia, permitiendo a los usuarios manejar sus finanzas y realizar transacciones de manera rápida y segura desde su dispositivo móvil.