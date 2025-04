Pilas con esta aplicación falsa de Nequi con la que ladrones están estafando personas

Tenga mucho cuidado con las aplicaciones falsas de billeteras digitales como Nequi o Daviplata , pues ladrones están creando estos programas fraudulentos para estafar a los ciudadanos. Este tipo de herramientas usadas por los delincuentes se parecen mucho a las originales y así es como están engañando, especialmente, a comerciantes.

Un video que ha circulado por redes sociales muestra a un ciudadano denunciando este programa y explicando cómo funciona para que las personas no caigan en engaños.

Lo que explica esta persona es que la app, la cual no aparece en las tiendas Google Play Store de Android ni en App Store de iPhone porque se descarga como una APK, se llama Nequi DZ Y2 y tiene un logo similar al original de la billetera digital.

¿Cómo funciona la aplicación falsa de Nequi?

Cuando el ladrón abre la app, aparece una pantalla que dice “Formulario”, en la cual hay tres casillas en donde el estafador pone el nombre de la víctima, el número de celular y el valor que supuestamente va a pagar.

Después, el delincuente le da clic en “Generar” y aparece otra pantalla, que es con la que los ladrones estafan a los ciudadanos. Dicha pantalla es idéntica a la que aparece cuando se hace una transacción desde Nequi. Allí aparece un QR, el nombre del usuario, el valor, la fecha y hora exactas, un código de referencia y el detalle que indica de dónde salió el dinero.

Este pantallazo es presentado por los delincuentes a los comerciantes, sosteniendo que realizó un pago, lo cual genera confianza en la persona que recibe el dinero.

Para que usted no caiga en este tipo de engaños, debe pedirle a la persona que hizo el giro desde Nequi que le dé clic al botón de “Listo”, el cual envía al usuario a la pantalla principal de su aplicativo. Con este sencillo paso, los ladrones no podrán estafarle y usted protegerá su dinero. En el programa falso, el botón de Listo no funciona, por lo que el ladrón quedará descubierto.

Siempre hay que verificar el pago dando clic en "Listo" - Nequi

Cifras de estafas con billeteras digitales en Colombia

En Colombia, las estafas relacionadas con billeteras digitales han mostrado un aumento preocupante en los últimos años. Según un informe de TransUnion, los intentos de fraude digital crecieron un 134% entre 2019 y 2021, siendo el robo de identidad y el phishing las modalidades más comunes. Además, más del 40% de los colombianos han reportado pérdidas económicas debido a estafas digitales, lo que subraya la magnitud del problema.

En el contexto de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, las modalidades de estafa incluyen mensajes de texto fraudulentos, enlaces maliciosos y pantallazos falsos de transacciones. Estas plataformas han experimentado un crecimiento significativo en usuarios y transacciones, lo que las convierte en un objetivo atractivo para los delincuentes.

¿Cómo evitar estafa con Nequi?

Para evitar ser víctima de estafas con billeteras digitales como Nequi, siga estas recomendaciones:

1. Verifique las transacciones: nunca confíe únicamente en comprobantes de pago. Asegúrese de que el dinero esté reflejado en su cuenta antes de entregar bienes o servicios.

2. Evite enlaces sospechosos: no abra correos, mensajes o enlaces desconocidos, ya que podrían ser intentos de robo de datos.

3. No devuelva dinero recibido sin explicación: si recibe dinero de origen desconocido, no lo devuelva. Esto podría confirmar su número a los estafadores y facilitar más intentos de fraude.

4. Proteja sus datos personales: no comparta contraseñas ni información sensible con nadie, incluso si parecen ser representantes de la plataforma.

5. Revise códigos QR: asegúrese de que los códigos QR que escanea no hayan sido alterados para redirigir el dinero a cuentas fraudulentas.

6. Documente todo: guarde capturas de pantalla y pruebas de cualquier actividad sospechosa para facilitar una denuncia.

7. Denuncie cualquier irregularidad: si sospecha de fraude, comuníquese con el soporte de la billetera digital y denuncia el caso a las autoridades competentes.

Estas medidas pueden ayudarle a proteger tus finanzas y evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes.

